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嘉市湖子內區徵 2年多800戶增為38鄰

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
里活動中心啟用 嘉義市湖內里活動中心昨天落成啟用。記者李宗祐／攝影
里活動中心啟用 嘉義市湖內里活動中心昨天落成啟用。記者李宗祐／攝影

嘉義市湖子內區段徵收成為新興發展區，近兩年增加近800戶、從19鄰暴增1倍到38鄰，成全市最多鄰的里，湖內里活動中心昨舉辦落成典禮。市長黃敏惠說，此區發展榮景有如重劃區的外形「像隻金雞母」，各種公共設施會陸續開闢。有里長說，有自己的活動中心，里民都相當高興，再依發展情況，反映公設需求。

黃敏惠說，依最新統計資料，湖子內截至目前申請建造執照戶數3248戶、申請使用執照戶數2051戶，目前21處的公園、綠地及兒童遊樂場，預定年底完成公39、公43、綠1和綠2，還有12處在進行細部設計中，另外公42、綠4、湖綠4則是先做滯洪設施再闢建公園。

黃敏惠也指出，區內共有12個停車場，已開闢9處停車場，另3處也已發包。

黃敏惠等人昨為活動中心揭幕，市府表示，占地約1000坪，共興建2棟建築物，A棟為3層樓有不同大小的研習教室，B棟為大型會議室，可供理活動等需求。

湖內里長黃正一說，區段徵收後公共設施都規畫完善，尤其不再大雨一來就淹水，有民眾認為不需要這麼多停車場，不過例如湖美夜市預定地周遭尚未發展，交通、停車可預見是未來的問題，會隨著發展再反映民意。

黃敏惠 停車場 區段徵收 重劃區

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