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打通安平交通瓶頸！南市華平路斥資1.43億元 拓寬下月動工

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市華平路唯獨在安平區民權路段只有15公尺寬，和望月橋不對稱，形成交通瓶頸，地方期待多年終於將拓寬。圖／市議員李啟維提供
台南市華平路唯獨在安平區民權路段只有15公尺寬，和望月橋不對稱，形成交通瓶頸，地方期待多年終於將拓寬。圖／市議員李啟維提供

台南安平觀光地區每逢假日交通壅塞，其中南北向要道華平路，在民權路至安平路西側110公尺長路段，束縮為僅15公尺寬道路，和望月橋不對稱，形成塞車險象環生，地方爭取多年，去年獲營建署生活圈道路核定1.43億元，市府工務局和地主協議價購溝通協調取得共識，上個月完成發包，預定12月動工、明年10月完工。地方開心形容「千呼萬喚始出來」。

工務局指出，華平路為安平區南北向主要通勤要道，但是在民權路至安平路西側110公尺長路段，束縮為僅15公尺寬道路，是地方長期交通衝突危險瓶頸路段，尖峰時段時常造成望月橋與華平路聯接段周邊縱橫向道路車輛回堵，造成當地交通問題。

工務局表示，華平路北側聯接民權路4段，南側聯接安平路，是進出安平舊城區的主要東西向道路，拓寬計畫將把此瓶頸路段拓寬為23公尺，改善因道路及路口線形不佳問題，以及減少因為影響行車視線及汽機車排擠所造成的事故。

議員李啟維表示，華平路唯獨安平民權路段只有15米，從父親前議員李文正就開始爭取拓寬，直到2022年才通過1.43億預算，華平路安平路口緊鄰運河，景色優美小吃名產店林立，平常觀光遊客就很多，也是進入安平和上下班的交通要道，該路段拓寬打通瓶頸，將有助於交通安全順暢、整體景觀改善、帶動經濟效益發展。

工務局表示，今年9月完工通車的和緯路5段延伸工程，也是從北區進入安平區的瓶頸，短短1公里耗資3.5億元，歷時3年才完工；民權路段「束縮」段再完工，南市主要計畫道路系統及串聯周邊交通路網可以更加完善，可作為安平舊城區另一條聯外道路的環狀系統，提供安平區車流快速連通至台17線，並分流安平舊城觀光區至台17線，改善車行瓶頸，提升安平運河兩側產業及觀光交通運轉效能。

台南市華平路唯獨在安平區民權路段只有15公尺寬，和望月橋不對稱，形成交通瓶頸，地方期待多年終於將拓寬。圖／市議員李啟維提供
台南市華平路唯獨在安平區民權路段只有15公尺寬，和望月橋不對稱，形成交通瓶頸，地方期待多年終於將拓寬。圖／市議員李啟維提供

議員 塞車 小吃 台南

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