鐵路高架施工交通黑暗期 嘉市國華街平交道封閉、文化路378巷限縮

交通部鐵道局中部工程分局發包施作，嘉義市區鐵路高架化計畫C611標，高架橋及橋下到平面道路工程，為施工需要，20日上午9點起，國華街平交道封閉及文化路378巷限縮，工期逾1年長達398天，這幾天上下班交通尖峰，車流量大，用路人不習慣抱怨，希望加速施工，縮短交通黑暗期。

市府交通處說，鐵路高架工程將在國華街平交道西南側，設置P240、P 241墩柱，為維護工程人員施工、民眾公安及工程車輛動線順暢等，將在工區階段施工工期約398天，國華街平交道封閉及文化路378巷限縮，請市民依照工區交通維持設施及指揮人員的引導。

C611標鐵路高架橋及橋下平面道路工程」，目前進度34.38%；為維持民眾通行權益、兼顧工程安全，在國華街平交道通勤機車族及行人，請在該路段施工期，改由文化路通行；原利用文化路378 巷通勤大小車輛，請改走文化路432巷行駛。

交通處表示，為配合鐵路高架化墩柱建置工程順利施工，請利用國華街平交道及文化路378巷通勤市民，依照工區周遭路段及路口處設置的改道建議牌，提早改道，維持交通順暢，減輕施工期交通衝擊，施工過程造成不便，請見諒，並請支持重大建設。

鐵道局發包施工的6標鐵路高架及新建車站工程，預定2026年完工，由於水上鄉列車調度場工程未發包，工程進度54.97%，較預訂60.68%落後5.71%，總預算由238.98億增到336.13億元，市府負擔增加9億多元，總負擔額48.2億元，市府已支付16億多元，明年又要付7億元。