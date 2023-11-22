台南公有地被偷埋廢棄物 地上卻設光電...議員批亂搞

台南永康科技工業區開發之前，有市府土地遭偷掩埋生活廢棄物，但10多年來行為人未提清運計畫，有議員質詢說，市府竟又准設光電場，何時要清理還是廢照、是否其他有偷埋廢棄物的都可比照？環保局估計清除費5億多元，環保團體要求趕快清除。

市議員林燕祝說，市府不容許土地下偷埋廢棄物，上面設置太陽光電，但台南市永康科工區卻發生這樣的事件。她指出，永康科工區在未開發前有約1公頃土地遭偷埋廢棄物，但原台南縣政府沒發現，縣市合併前工業區開發時，才發現要設置汙水處理場的土地下方有生活等廢棄物，改闢為綠地。多年來這些廢棄物都沒清理，卻在2019年設置太陽光電場，與政策相違背，也是一大諷刺，若大家有樣學樣，不是讓更多事件發生，應趕快要求行為人清除這些垃圾。議員蔡育輝要求，未來審核太陽光電場申請，要先釐清土地情形。

經發局表示，所以准予設置，是考量有效利用土地，且有但書，若要執行廢棄物清除時，拆除光電場，配合清除工程。環保局長許仁澤說，偷盜廢棄物行為人已遭判刑也服完刑，持續要求行為人提出清除計畫；目前國有地被偷倒廢棄物的有學甲爐渣案以及二仁溪橋下電子廢棄物，其中學甲部分正在清除，二仁溪部分未來也會清除。另北門區有私人地偷埋廢棄物，申設光電後被發現已遭撤銷許可，會盡起把關責任。經發局副局長蕭富仁說，目前開發案都會先鑽探，確認地下有無掩埋廢棄物，如有發現就會剔除。

台南社大研究員晁瑞光表示，農田被偷埋廢棄物，然後變更為特定目的事業用地，申設光電屢見不鮮，將土地扒了好幾層皮，還大賺綠電費，期待政府落實審核，而二仁溪有毒電子零件也應早日清運，不要任由汙染水域。