台南永康工業區公有地被偷埋垃圾未清 竟准設光電場

台南永康科技工業區開發之前，工業區公有地就被發現遭偷掩埋生活廢棄物，監察院曾促請市府檢討改進。有議員昨天質詢批，10多年來行為人沒提清運計畫，市府又准設光電場，相當離譜，「是否偷埋廢棄物都可比照？」經發局表示，將透過強制執行來清除。市府也指出，其他公有地還有違法廢棄物，皆會清除。

經發局解釋，准予設置光電場是考量有效利用土地，不過有但書，若執行清除廢棄物時須拆除光電場，業者要配合。

市議員林燕祝質詢說，永康科工區未開發前就有約1公頃土地遭偷埋廢棄物，原台南縣政府沒發現，縣市合併前開發工業區時，才發現要設置汙水處理場的土地下方有生活等廢棄物，改闢為綠地，多年來都沒清，卻在2019年設太陽光電場，若大家有樣學樣，不就會讓更多類似情形發生？應趕快要求行為人清除這些垃圾。

經發局長林榮川答詢說，2015年環保局有發文要求清理，後續將透過法院強制執行來清除。環保局長許仁澤說，偷倒廢棄物行為人已服完刑，持續要求提出清除計畫。

議員蔡育輝則要求，未來審核太陽光電場申請，要先釐清土地情形。

台南社大研究員晁瑞光說，農田被偷埋廢棄物，然後變更為特定目的事業用地、申設光電屢見不鮮，將土地扒了好幾層皮，還大賺綠電費，期待政府落實審核，而二仁溪有毒電子零件也應清運，不要任由汙染水域。

許仁澤回應，目前國有地被偷倒廢棄物的有學甲爐碴案、二仁溪橋下電子廢棄物，學甲案正在清除，二仁溪部分未來也會清除，北門區有私人地偷埋廢棄物，申設光電後被發現已遭撤銷許可，會盡起把關責任。

經發局副局長蕭富仁指出，目前開發案都會先鑽探，確認地下有無掩埋廢棄物，如有發現就會剔除。