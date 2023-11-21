雲林農會第1支「田媽媽」成軍 總幹事突淚崩吐露背後故事

農業部推廣「田媽媽」品牌認證，雲林縣口湖鄉農會成為縣內農業組織第1支獲此認證的單位，總幹事呂惠玲說，這是父親、前總幹事呂老乾生前的心願，歷經1年多培訓，目前成員6人均有中餐、烘焙等丙級證照，將以在地盛產的烏魚子、鰻魚等推出鮮食行銷。

「田媽媽」是由農業部成立的品牌，以透過專業團隊指導，鼓勵各地農家婦女運用個人專長及團隊經營，開創農村新品牌，主要推廣結合低食物里程的在地新鮮食材，及低油、低鹽、低糖、高纖維健康烹飪概念，落實在地生產、在地消費的特色風味餐食。

呂惠玲與理事長李建宏、縣農會總幹事陳志揚、縣府行政處長簡明欽等人今在農會本部揭牌，現場喜氣洋洋，呂惠玲突然悲從中來，吐露「這是父親生前最掛心的願望」，他希望打造自有品牌推廣口湖特產，回憶圓願的過程，她坦言「真的不容易」。

呂惠玲說，口湖鄉是偏鄉，早期農會經營發展還不夠全面、完整，可是農友、家政班卻非常有向心力，父親退休後，她獲聘為新任總幹事，為了壯大組織，1多前申請「田媽媽」計畫，經農業部、雲林縣農會、農業改良場等專業單位輔導及師資培訓，通過食品安全、環境衛生條件、採用「吃在地、食當季」食材等層層評鑑才走到今日。

李建宏表示，口湖鄉農會是目前縣內第1家由地方農會申請通過的「田媽媽」，主推烏魚子、鰻魚、虱目魚、龍膽石斑等料理，未來將透過品牌行銷，打響口湖農漁產名號。