快訊

美國最佛心老闆 泰勒絲如何擄獲千禧世代的心

31年前嫩照出土！不老玉女零變化美成這樣

懶人包／好市多黑色購物週Day 2！除濕機免萬元、75吋4K電視砍1萬3 黑五精選3C家電特價看這

影／退休公務員3個月花3萬抓娃娃 換iPhone手機目的是為這個

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
76歲退休嘉義市政府教育處科員陳榮哲花3個月3萬元，在嘉義市文化路夜市某遊樂場玩抓娃娃機，只抓鵝布娃娃，共抓950隻，再向買家購買500隻，湊足1450隻，向遊樂場換取1支iPhone15 256G手機禮物。圖／陳榮哲提供
76歲退休嘉義市政府教育處科員陳榮哲花3個月3萬元，在嘉義市文化路夜市某遊樂場玩抓娃娃機，只抓鵝布娃娃，共抓950隻，再向買家購買500隻，湊足1450隻，向遊樂場換取1支iPhone15 256G手機禮物。圖／陳榮哲提供

76歲嘉義市政府退休教育處科員陳榮哲是市府防衰老「樂齡勇壯城」培育長輩，為送娃娃作公益、訓練專注力、跟上癮的人交換技術心得，花3個月3萬元，在嘉義市文化路夜市某遊樂場玩抓娃娃機，只抓鵝布娃娃，共抓950隻，再向買家購買500隻，湊足1450隻，向遊樂場換取1支iPhone15  256G手機禮物。

陳榮哲說，3個多月每天花1個多小時，共花費3萬元，成功換取獎勵品iPhone15手機，3個多月積極研究、學習，如何把選務販賣機上面的娃娃，用最少經費把它夾下來，目標是1450隻的娃娃，才能換取一隻蘋果手機，經過與店家溝通，希望手機容量是256G，店家從善如流，見他年紀比較大，給他最大優惠，終於獲得禮物。

在這個過程中，他一度因數量不足，想中途放棄，差了500隻娃娃，臨門一腳，累積娃娃數字最大的張姓玩家，慨然支持他，半買半轉讓500隻，才能順利地達標。

抓娃娃關鍵時刻，最讓他感動是玩家告訴他：「阿伯你的事就是我的事，我們全力相挺！」讓他見到他們談笑風生，專注研究技術，遊樂場服務人員親切微笑，排列夾物特別寬待，讓他順利夾出，感恩「樂齡勇壯城」充滿溫情、敬老尊賢商家。

嘉義市國川美妙教育基金會執行董事長陳榮哲說，抓娃娃可訓練老人眼、手腳、腦力，減緩老化，有老人機構設置娃娃機，他抓娃娃為作公益，訓練專注力、跟上癮的人交換技術心得，跟商家合作協調，讓消費者與經營者達到平衡狀態，促進雙贏，讓休閒育樂正常化，未來社區有老人日照推動抓娃娃機活動，有需要他可以協助推動。

76歲退休嘉義市政府教育處科員陳榮哲（右）花3個月3萬元，在嘉義市文化路夜市某遊樂場玩抓娃娃機，只抓鵝布娃娃，共抓950隻，再向買家購買500隻，湊足1450隻，向遊樂場換取1支iPhone15 256G手機禮物。圖／陳榮哲提供
76歲退休嘉義市政府教育處科員陳榮哲（右）花3個月3萬元，在嘉義市文化路夜市某遊樂場玩抓娃娃機，只抓鵝布娃娃，共抓950隻，再向買家購買500隻，湊足1450隻，向遊樂場換取1支iPhone15 256G手機禮物。圖／陳榮哲提供
76歲退休嘉義市政府教育處科員陳榮哲說，抓娃娃可訓練老人眼、手腳、腦力，減緩老化。圖／陳榮哲提供
76歲退休嘉義市政府教育處科員陳榮哲說，抓娃娃可訓練老人眼、手腳、腦力，減緩老化。圖／陳榮哲提供
76歲退休嘉義市政府教育處科員陳榮哲花3個月3萬元，在嘉義市文化路夜市某遊樂場玩抓娃娃機，只抓鵝布娃娃，共抓950隻，再向買家購買500隻，湊足1450隻，向遊樂場換取1支iPhone15、256手機禮物。圖／陳榮哲提供
76歲退休嘉義市政府教育處科員陳榮哲花3個月3萬元，在嘉義市文化路夜市某遊樂場玩抓娃娃機，只抓鵝布娃娃，共抓950隻，再向買家購買500隻，湊足1450隻，向遊樂場換取1支iPhone15、256手機禮物。圖／陳榮哲提供
76歲退休嘉義市政府教育處科員陳榮哲（後排）說，抓娃娃可訓練老人眼、手腳、腦力，減緩老化。圖／陳榮哲提供
76歲退休嘉義市政府教育處科員陳榮哲（後排）說，抓娃娃可訓練老人眼、手腳、腦力，減緩老化。圖／陳榮哲提供

嘉義 娃娃機 老化

延伸閱讀

立委王美惠秀政績 4年來為嘉市爭取15億

南韓亞洲盃疊杯賽嘉義市小選手勇奪5金 「三冠王」母激動落淚

影／「小歐盟」首度插旗嘉義市 單親媽媽陳玥妗登記參選立委

蘋果想取代高通產品的自研晶片又遇阻 可能要等2026

相關新聞

嘉義公園清代石碑 將會勘修復

嘉義市百年嘉義公園內孔廟廣場旁有1塊清代的重修文廟石碑，歷史達2、3百年，文史工作者發現文字逐漸滅失，擔憂成無字天書；有...

影／退休公務員3個月花3萬抓娃娃 換iPhone手機目的是為這個

76歲嘉義市政府退休教育處科員陳榮哲是市府防衰老「樂齡勇壯城」培育長輩，為送娃娃作公益、訓練專注力、跟上癮的人交換技術心...

台南登革熱防疫再出招 殺蟲劑空瓶可兌換洗碗精

台南市採購大批殺蟲劑交由各區公所及衛生單位，發給民眾噴藥滅蚊，為了鼓勵民眾落實噴灑，消滅病媒蚊，環保局再出招，民眾持噴完...

日法師來台 尋訪日治觀音文物

日治時期總督府開放日本真言宗進駐各神廟設布教所，雲嘉南地區共12尊觀音進駐各廟，日本高野山真言宗無量寺第28世高僧豐田真...

廣角鏡／全台最高車站 祝山車站重新啟用

阿里山森林鐵路祝山車站海拔2451公尺，是全台最高的車站，1986年啟用，林業署3年前起改建站體，鋼構與國產紅檜、柳杉與...

日本福島白河市長拜會黃偉哲 為達摩開眼象徵台日情誼

日本福島縣白河市長鈴木和夫今天拜會台南市政府，市長黃偉哲拿出2年前白河市致贈的半人高巨型達摩完成開眼，象徵台日友情的圓滿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。