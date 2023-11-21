影／退休公務員3個月花3萬抓娃娃 換iPhone手機目的是為這個

76歲嘉義市政府退休教育處科員陳榮哲是市府防衰老「樂齡勇壯城」培育長輩，為送娃娃作公益、訓練專注力、跟上癮的人交換技術心得，花3個月3萬元，在嘉義市文化路夜市某遊樂場玩抓娃娃機，只抓鵝布娃娃，共抓950隻，再向買家購買500隻，湊足1450隻，向遊樂場換取1支iPhone15 256G手機禮物。

陳榮哲說，3個多月每天花1個多小時，共花費3萬元，成功換取獎勵品iPhone15手機，3個多月積極研究、學習，如何把選務販賣機上面的娃娃，用最少經費把它夾下來，目標是1450隻的娃娃，才能換取一隻蘋果手機，經過與店家溝通，希望手機容量是256G，店家從善如流，見他年紀比較大，給他最大優惠，終於獲得禮物。

在這個過程中，他一度因數量不足，想中途放棄，差了500隻娃娃，臨門一腳，累積娃娃數字最大的張姓玩家，慨然支持他，半買半轉讓500隻，才能順利地達標。

抓娃娃關鍵時刻，最讓他感動是玩家告訴他：「阿伯你的事就是我的事，我們全力相挺！」讓他見到他們談笑風生，專注研究技術，遊樂場服務人員親切微笑，排列夾物特別寬待，讓他順利夾出，感恩「樂齡勇壯城」充滿溫情、敬老尊賢商家。