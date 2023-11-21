台南登革熱防疫再出招 殺蟲劑空瓶可兌換洗碗精

台南市採購大批殺蟲劑交由各區公所及衛生單位，發給民眾噴藥滅蚊，為了鼓勵民眾落實噴灑，消滅病媒蚊，環保局再出招，民眾持噴完後的殺蟲劑空罐至登革熱熱區公所，可再換1瓶殺蟲劑或洗碗精。

兌換活動即日起至12月15日或公所兌換完畢為止，第1階段以登革熱疫情曾較為嚴竣的公所為主，如原南市市區、永康、仁德、歸仁、關廟等行政區，第2階段預定12月1日擴及所有行政區皆可兌換。

環保局長許仁澤表示，有少數住戶囤積殺蟲劑不用或作為其他用途，恐無法達到防治效果，鼓勵領有公所發給的殺蟲劑住戶，應妥為使用，使用完畢的空瓶再拿來兌換殺蟲劑或洗碗精。

環保局建議，民眾拿到公所發給的殺蟲劑，可針對室內樓梯、浴廁、櫥鞋櫃、牆角、桌腳下等處噴藥，戶外可向屋後溝、防火巷、倉庫等陰暗處噴藥；室內噴藥前記得關窗、食物、蔬果要加蓋，小孩及寵物也需遠離，從內至外噴灑，人員離開，約半小時後再進入開窗換氣。

環保局提醒，請民眾務必經常巡檢居家環境盆栽底盤、澆花水桶、堆積雜物處、帆布、桶缸等積水處都是常見的孳生源，讓登革熱疫情退散，早日回歸正常生活。