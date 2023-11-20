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台數科台西淨灘 「好歸塑」絞碎寶特瓶

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
台數科集團逾200員工昨到雲林淨灘，清除堤岸夾縫很難撿的瓶罐，及眾多廢棄漁網。記者蔡維斌／攝影
台數科集團逾200員工昨到雲林淨灘，清除堤岸夾縫很難撿的瓶罐，及眾多廢棄漁網。記者蔡維斌／攝影

民間響應淨灘，台灣數位光訊科技集團昨天號召逾200員工到雲林縣台西海岸淨灘，不到1小時撿了上千個瓶罐；縣長張麗善、立委劉建國也應邀參加，一起把垃圾投入「好歸塑」回收車，瓶罐當場迅速絞成碎片。張麗善說，縣府在港口廣設海廢暫置場，今年已去化約553公噸再利用，亟待各界共同努力維護海洋。

張麗善表示，除了漂流的瓶罐，漁具海廢也很多，縣府與雲林區漁會簽署應變支援協定，在各漁港碼頭廣設5處海廢、2處蚵貝殼暫置區，減少廢棄漁網等汙染源流入大海，今年共收置2134公噸蚵貝，去化553公噸再利用，同時也委請台化公司協助回收流刺網0.22公噸。

台灣數位光訊科技集團響應今周刊發起「還海行動1095」淨灘行動，董事長廖紫岑昨率員工短短一上午清出超過1公噸海廢，其中以飲料杯、寶特瓶等生活垃圾居多，有員工百思不得其解「怎會有那麼多垃圾？」

此次淨灘最引人注目的是台灣團隊「FNG世代設計」打造的全球首台好歸塑回收車，清洗後的寶特瓶能當場絞成碎片，縮減20分之1空間，省去許多運輸成本，每回收4個寶特瓶還能獲得1元的回饋金。

張麗善也說，目前28個企業團體認養雲林海岸，認養率由去年38%升至目前70%。

張麗善 淨灘 雲林

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