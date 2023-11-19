南市登革熱病例大減！進入滅孓保全期 利用天冷趕盡殺絕

台南今天本土登革熱新增病例再降，僅有40例，累積2萬616例，統計本周病例較上周降了33%。

10個流行熱區疫情已全數下降，登革熱防治中心表示，明天起將進入「滅孓保全期」，要趕盡殺絕，讓病媒蚊無孳生機會，但仍不能掉以輕心，還是要落實孳清，利用天冷消滅孳生源。

衛福部長薛瑞元明天也要到南市視察防疫成果，被認為與疫情持續下降，疾管署已完成階段性任務有關，而副署長羅一鈞已坐鎮2個月，也被認為羅應已完成任務，近日將回台北。

今日40例分別為東區8例，南區、北區及永康區各6例，中西區4例，安南區3例，仁德區及關廟區各2例，歸仁區、佳里區及麻豆區各1例，年齡介於1歲以下至89歲。登革熱防治中心表示，截至昨日，南市本周本土登革熱確診病例數680例，與上周相較大幅下降了33%，達成單周低於1千例的階段性目標，明日起將進入滅孓保全期。

依疾病管制署分析，10個流行熱區疫情全數下降，其中安平區、仁德區及歸仁區因病例發生率大幅降低，已調降為暖區，其餘7區可望於未來2至4周內陸續降級，5個暖區中須特別注意麻豆區本周疫情上升，佳里區、新化區及善化區則呈現下降趨勢，龍崎區因監測期滿無新增個案，自明日將調降為冷區。