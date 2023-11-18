超夢幻的虎尾美人花道盛開 媲美日本櫻花季正是賞花期

雲林縣虎尾鎮農博公園旁的美人樹大道，圳渠貫穿，每年花季圳水映花，孕育出彩虹般的花道，成為雲林最強的祕境打卡熱點，虎尾鎮公所開辦「深秋美人宴」花季大賞，夢幻花道搭配音樂，還有日本和服Cosplay，媲美日本櫻花道，美不勝收。

這條「櫻花大道」位於虎尾建成路的農博公園旁，原本是髒亂的排水，多年前整治並沿著渠道栽植約2公里的美人樹，每年11月中到12月花季萬花嫣紅，淡粉紅的花倒映河面，如詩如幻，是最佳賞花期，吸引攝影人士拍攝花景，成為網紅花道，每年入冬花季打卡爆表。

目前開始進入花季，粉紅色花朵綻放約有6成，花樹倒影，美不勝收，已有不少遊客搶先賞花，「日本賞櫻也不過如此！」虎尾鎮長丁學忠說，民眾不必到日本也可享受浪漫花景，即日起是最佳賞花期，公所連續3個周末假期將舉辦「深秋美人宴」，邀大家「偽出國」賞花。

今天副縣長謝淑亞、虎尾鎮長丁學忠、青埔基金會董事長張嘉郡、文觀處長陳璧君等人也換上和服，與議員黃美瑤及多位里長共同主持花季開幕式，許多遊客也換上和服悠遊花道間，捕捉美麗的身影，現場滿滿的東洋味，讓人如置身於日本櫻花大道。