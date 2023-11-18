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新化最美地標樹 九重葛不砍了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
新化南圳綠堤的九重葛，市府水利局承諾保住。記者吳淑玲／攝影
新化南圳綠堤的九重葛，市府水利局承諾保住。記者吳淑玲／攝影

台南市新化最美地標樹「粉紅九重葛樹」成知名地點，每年春天盛開如戴紅花冠，吸引遊客，水利局原進行雨水下水道工程要砍除，經地方人士及議員要求，委請樹木專家詹明勳重新評估，詹說，九重葛生命力強，經適當修剪及假植，工程完工後可再植回原地，適當照顧可再存活百年。水利局表示，已依教授建議委請專業園藝公司規畫，未來1、2年後，九重葛樹將比原樣貌更壯麗。

嘉大森林暨自然資源學系助理教授詹明勳說，九重葛原名南美洲紫茉莉，是多年生藤本植物，生命力強，經適當修剪及假植，工程完工再植回原地，建議將涼亭從3公尺長加到6公尺以上，讓九重葛生長更茂盛漂亮，適當照顧可存活50年至百年，不知為何評估要砍除？

詹明勳指出，九重葛只要扦插就可存活，移植要注意植株前不能過度修枝，保留2.5公尺高度，不能損害到樹皮，假植到有遮蔭地方，避免陽光曬傷樹皮，約1周後長出新芽，待工程結束後再移回原地栽植，很快就可生長茂盛，比以前更漂亮。

新化區南圳綠堤（嘉南大圳南幹線）堤岸2棵九重葛，盛開如大紅花冠，有最美地標樹之稱，北側因水利局進行新化區雨水下水道C幹線分洪工程，原計畫移除，引起居民不滿，照顧九重葛15年的陳姓市民說，每年春天盛開吸引遊客，連外國人都慕名前來賞花，還有人專程拍照、畫畫，新化獲選2020台灣經典小鎮2.0，市長黃偉哲都來賞花。

議員余柷青、李偉智、黃肇輝、副議長林志展表達關切，市府推動新化風情小鎮人文水綠廊道工程，九重葛是重要地景，對地方不僅有深厚感情也是社區共同財產，一定要用盡最好的方式保住九重葛。水利局說，先前考量施工期間經2次移植，存活率較低，才擬採補植方式，已按專家建議委請專業園藝公司規畫，避免移植細菌感染，增加存活率，待新設分洪箱涵及擋土牆結構工程完工後再移植原地。

水利局 賞花

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