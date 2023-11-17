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嘉市14年人口直直落 市府祭這招盼年輕人返鄉

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市議員王浩（右）質詢社會處長李思賢（左）。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員王浩（右）質詢社會處長李思賢（左）。記者魯永明／翻攝

嘉義市議員王浩上午質詢，人口減少外流市府要提解方，嘉市人口從2009年27萬3861人不斷減少，減到去年底26萬2924人，人口直直落！反觀隔壁台南市永康區人口大幅成長，過去20年成長8.5萬人，要求市府搶救人口；建設處長田長沛等局處長說，明年擴編預算，推動數位遊牧、二地居等，吸引年輕人返鄉定居。

王浩說，嘉市14年人口持續探底，加上高齡化，讓人憂心，反觀台南永康區20年成長8.5萬人，未來10年將成長3萬人，突破26萬人，市府為讓年輕人返鄉，推動「數位遊牧」、「二地居」、「自由工作者」計畫，疫情加速工作型態轉變，居家辦公、異 (移)地辦公，網路工具是現代不可少輔助器具，如臨時照顧犬貓「寵物保母」是新興行業，遠距工作爭取潛在客戶。

嘉市佔地不大，可實現「全市無線上網」環境，讓活動限制更少、行動更靈活方便。隨時拿生財工具，坐特色老宅咖啡廳，實現「在生活地點工作」，他向中正大學勞工系主任討論青年就業困難，許多嘉義子弟沒辦法回鄉，或無法吸引外來人口的。

系主任認為，疫情改變生活習慣，異地辦公或數位游牧是有可能的，尤其工作型態只要電腦、頭腦和網路行業。嘉市有物價低，生活品質機能好優點，相信只要嘉市生活朋友，都希望「在生活地工作，而不是在外縣市、在工作地方生活」。

建設處長田長沛、社會處長李思賢、智科處長郭軒志說，明年擴編預算，推動「二地居」政策，包含提供回嘉承租店面租金補助，以利青年按需求覓得好店面，鼓勵房東釋出物件，提供公證費，減輕青年創業壓力風險，讓年輕人不受限一地，在實踐路上更安適自在，吸引關係人口「移嘉」、「返家」創業。另有數位遊牧、自由工作者計畫，吸引年輕人返鄉定居。

疫情 嘉義 生活習慣 高齡化

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