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雲林TPASS通勤月票通過了 12月26日上路

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林TPASS通勤月票方案確定通過，預定12月26日上路；圖為台鐵車站TPASS通關閘門。記者陳苡葳／攝影
雲林TPASS通勤月票方案確定通過，預定12月26日上路；圖為台鐵車站TPASS通關閘門。記者陳苡葳／攝影

雲林TPASS通勤月票確定上路，縣府工務處長汪令堯今天指出，案經交通部公路總局複審後，預定12月26日開通，每月199元，目前規畫持悠遊卡、一卡通或愛金卡（icash）等電子票證至20鄉鎮市公所即可綁定，購買新卡收取100元設定費，不過會以儲值金方式存入卡內，預計12月20日公告完整實施辦法。

交通部公路總局9月審查雲林TPASS通勤月票方案，當時因未納入跨縣市公路客運未過關，縣府工務處上月修正後送審，汪令堯今天證實已過關，經複審後，原定明年1月1日上路，但逢元旦連假，確定會在12月26日提前上路。

工務處指出，雲林TPASS通勤月票費率每月199元，公路客運路線60條，其中包括11條跨縣路線，往南至嘉義縣朴子、梅山，往北至彰化縣員林、彰化市，另也到達南投縣竹山；市區客運路線則有8條。

工務處分析，縣內通勤族仍以火車族占大宗，目前確定的站點為縣境的林內、石榴、斗六、斗南及石龜共5站；汪令堯說，公路總局同意可採加購方案實施跨境站點，目前維持現有方案執行，將再與台鐵協商新增至彰化員林、嘉義民雄等車站方案。

汪令堯表示，該案經費共投入3.14億元，中央補助約2.62億元，縣府自籌5300多萬元；預估受惠人數約1萬名通勤族；另，TPASS也可用於租借縣內的公共自行車Moovo，前半小時免費。

蔡姓通勤族說，以公路客運斗六至北港電子票價單程110元計算，每日來回需220元，每月通勤22天的交通費達4840元，TPASS通勤月票才199元，省下來的費用很有感。

TPASS 通勤族

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