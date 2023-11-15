台南國際美食論壇下月登場 攜手必比登店家推廣台南味

台南市將於明年迎接「台南400」盛事，台南市觀旅局今宣布12月6日舉辦「2023台南國際美食論壇」，將台南味推展國際。今天邀請2023米其林必比登及入選餐廳業者代表，由台南市長黃偉哲親頒恭賀獎狀給今年度上榜店家，並邀請全民於「台南400」前夕一同參與美食盛事，深入探索兼具文化與美味的台南。

黃偉哲表示，台南擁有豐厚歷史文化底蘊，豐富多樣的美食小吃受國內外遊客歡迎，近期台南市更入選國家地理旅遊雜誌（National Geographic Traveler）公布的2024年最酷景點之一，是台灣唯一入選的城市，顯見台南的美食與文化受到國際肯定。

他更提到，今年是台南市第二年參與《米其林指南》評鑑，除延續上榜的26家必比登推介店家及17家入選餐廳，還有10家必比登推介店家及3家入選餐廳新上榜，共56家美食店家獲國際肯定，他相信台南的餐飲業者都有不斷精益求精的決心，未來市府團隊也會持續協助輔導，協力將台南飲食文化推向國際，讓更多人來到台南、愛上台南。

觀光旅遊局表示，「台南國際美食論壇」12月6日將在台江文化中心的台江劇場盛大展開，開場表演邀請到致力於台灣傳統藝術的蘇俊穎木偶劇團，將大型布袋戲編織出各式文化融合下的台南特色。論壇邀集7位美食領域專家學者聯手開講，藉由豐饒的物產優勢「山丘甜味」、「平原甘味」和「沿岸海味」作為三大主題，交流豐富飲食觀點，歡迎在地餐飲業者、美食領域從業者及感興趣的大眾能一同參與，當天也會在「台南美食典」粉絲專頁進行現場直播，歡迎大家線上線下共襄盛舉。

7位美食家包含台南出生的飲食文化研究者馮忠恬、多次榮獲世界調酒冠軍也是亞洲50大酒吧永續獎得主吳盈憲、擅長用在地食材訴說故事的2023米其林綠星餐廳好嶼主廚李易晏、被譽為「最會做義大利料理的台灣人」台北義大利知名餐館Solo Pasta主廚王嘉平、素有美食界媽祖婆之稱的高靜玉、飲食文化學者兼食材達人徐仲、2022至2023連續兩年上榜的台南米其林入選餐廳「橄饗家」西班牙主廚海曼等。