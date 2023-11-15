為城市發展困境找解方 雲林縣府4專案計畫獲天下城市治理卓越獎

《天下雜誌》今天公布「天下城市治理卓越獎」，雲林縣以「虛實整合的守護者聯盟」、「ESG智慧農業示範場域」獲得兩座首獎，「三條崙海水浴場風華再現」、「雲林溪風華再現」獲得優選，同時獲選「2023年度卓越城市」。

雲林縣長期面臨高齡化、少子化的考驗，雖是農業大縣，又深受氣候變遷影響，為找出解方，縣府推出各項專案，今年以「虛實整合的守護者聯盟」與「ESG智慧農業創生示範場域」專案，分別拿下天下城市治理卓越獎社會進步組與經濟成長組首獎。

「風箏水起．衝不一樣的雲林 浪三條崙海水浴場風華再現」、「雲林溪風華再現，親水共生，人文廊道，促青創共繁榮」則分獲社會進步組與環境保護組的優選。