2024燈會在台南 主燈基座動土

2024台灣燈會在台南登場，市府規畫歸仁區高鐵站旁、安平區兩大燈區，並結合台南400系列活動，以生肖「龍」為設計方向，市長黃偉哲昨出席高鐵燈區主燈基座動土典禮；不過燈會預料吸引大量觀光人潮，交通疏導也引關注，有議員要求完善規畫停車區域、接駁專車。市府表示，增加大停車場、加密接駁車班次。

市府觀旅局表示，明年燈會2大展區總計50公頃，高鐵燈區坐落在大台南會展中心周邊場地，含主燈規畫3大燈區約28公頃；安平燈區則是分布在林默娘公園、安平遊憩碼頭、原1661台灣船園區及運河沿岸，共22公頃。

市長黃偉哲、交通部觀光署副署長周廷彰等人昨於高鐵特定區參加主燈基座動土典禮，手持金鏟祈求燈會順利舉行；市府表示，主燈名為「龍來台灣」，總高度達22公尺，光源電力採用太陽能發電科技，且除了能自轉一圈外，龍的左右前臂將配置機電控制軸承元件，超越過往主燈動態限制。

策展單位預估燈會期間單日最多約40萬人次參觀，又適逢台南400慶祝活動，市議員鄭佳欣認為，高鐵特定區屆時外地遊客多，相關停車、接駁專車等交通方面都需要規畫完善，也有歸仁地區的里長提出希望能夠出動「一里一接駁」，建議市府規畫團進團出的方式參觀燈會，將交通衝擊降到最低。

南市交通局表示，鼓勵遊客搭乘高鐵、台鐵、公車等公共運輸工具前往，而預期市區遊客會搭乘高鐵接駁車前往燈區，故將加密班次，會每5至10分鐘就有一班接駁車讓民眾搭乘，高鐵燈區周邊會再新增1處26公頃大的停車場。

至於安平燈區，鼓勵民眾多使用公共運輸，停車部分會提前引導遊客停到外圍四草大道、觀夕平台停車區等，也規畫接駁車，相關交通疏導會送到交通部觀光署核定。