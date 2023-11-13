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影／土庫勘災嚴苛爆發民怨 鎮長指災損20%規定是惡法引爭議

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
土庫鎮長陳特凱直指災損20%規定是惡法，隨後出席的立委蘇治芬說明訂定標準的緣由。記者蔡維斌／攝影
土庫鎮長陳特凱直指災損20%規定是惡法，隨後出席的立委蘇治芬說明訂定標準的緣由。記者蔡維斌／攝影

雲林縣土庫鎮公所被指控小犬颱風勘災不公，農民群情激憤，代表會副主席李學傑今天召開說明會，讓農民與公所對話，吸引200多名農民參加，會場擠滿滿，農民不滿許多作物申報卻只有土庫未獲補助，如今早已翻耕才說要複勘，太沒天理；鎮長陳特凱則直指20%災損規定是惡法，使行政處處掣肘，引起全場反彈，對話多次中斷，場面激烈，經一番爭吵，最後決定由公所重新造冊呈報中央核定。

「難道勘災也要分藍綠？」多位農民質疑並憤慨指出，小犬颱風已走一、兩個月了，雲林各鄉鎮也已完成勘災作業，唯獨土庫農民申報的玉米等作物很多沒通過，勘查如此嚴苛，作物損害不能光看表面，根爛減產都是損失，難道小犬颱風沒過境土庫，還是土庫農民卡細漢，否則怎麼申報都沒過。

這場由代表會副主席李學傑召集的說明會，代表會不分藍綠幾乎全出席，並也一致要求公所複勘，農民不滿說，事隔那麼久，田早已翻耕了，新作物早也長出來了，去哪裡看災損？他們強調為農民爭取不可分顏色，否則「表面水水，暗裡卻是垃圾鬼」（暗諷勘災要公正）。

鎮長陳特凱也強調和農民站一起，但他說，這次颱風的農損狀況不同以往，公所只是依法行政，籲請對被判定不合格的農民若有疑慮可提出申覆複勘。目前災損規定20%以上才補助，因每個人認定不同，才造成勘查人員與農民認定差異引發爭議，所以這是「惡法」，建請中央納入天氣參數適時公告免現勘受損率。

沒想到陳鎮長此番話再引起譁然，鎮代主席王錦文駁斥災損認定本就要訂定標準，公務員才執行有據，豈可說是惡法。隨後抵達會場的立委蘇治芬也說明她多次現勘曾問農改人員，20%如何認定，難道要一株株算嗎？不可能這樣做，但每個颱風的樣態和農田的農損程度也不同，若無差別補助也有失公允，所以才需訂下標準，也因損害精算不易加上作物有延遲性受損，所以政府才會有從寬認定的作法。

蘇治芬認為一個單純的災損補助，也不是今年才有，土庫公所如何會搞成這樣，居心叵測。農民紛紛要求公所放寬認定，一番爭論，決議由公所再重新複勘造冊彙報中央處理。雲林縣府農業副處長蔡耿宇表示，目前勘災尚未進入複勘階段，近日將會同農改場再指導土庫鎮公所相關勘驗技巧，以符合事實所需。

土庫鎮代會邀集農民和鎮公所召開颱風勘災說明會，會中群情激憤，連台上的鎮代也和立委秘書因發言爆發激烈爭執，鎮長陳特凱連忙緩頰。記者蔡維斌／攝影
土庫鎮代會邀集農民和鎮公所召開颱風勘災說明會，會中群情激憤，連台上的鎮代也和立委秘書因發言爆發激烈爭執，鎮長陳特凱連忙緩頰。記者蔡維斌／攝影
土庫鎮長陳特凱出示公文指他曾向農業部爭取比照往例，不要設限全面開放救助，並指設定20%災損認定造成爭議，是惡法。記者蔡維斌／攝影
土庫鎮長陳特凱出示公文指他曾向農業部爭取比照往例，不要設限全面開放救助，並指設定20%災損認定造成爭議，是惡法。記者蔡維斌／攝影
土庫鎮代會邀集農民和鎮公所召開颱風勘災說明會，農民出席十分踴躍，全場坐滿滿，場外還有不少人站著聽。記者蔡維斌／攝影
土庫鎮代會邀集農民和鎮公所召開颱風勘災說明會，農民出席十分踴躍，全場坐滿滿，場外還有不少人站著聽。記者蔡維斌／攝影
農民出示圖片指同樣災損，相鄰的褒忠鄉有補助，土庫卻沒有。記者蔡維斌／攝影
農民出示圖片指同樣災損，相鄰的褒忠鄉有補助，土庫卻沒有。記者蔡維斌／攝影
土庫鎮代會邀集農民和鎮公所召開颱風勘災說明會，農民不滿公所勘災過於嚴苛，有損農民權益，情緒激動不時打斷公所的說明。記者蔡維斌／攝影
土庫鎮代會邀集農民和鎮公所召開颱風勘災說明會，農民不滿公所勘災過於嚴苛，有損農民權益，情緒激動不時打斷公所的說明。記者蔡維斌／攝影
農民痛斥勘災不公，要求勘災不可分藍綠顏色，置農民權益於不顧。記者蔡維斌／攝影
農民痛斥勘災不公，要求勘災不可分藍綠顏色，置農民權益於不顧。記者蔡維斌／攝影
土庫鎮代會邀集農民和鎮公所召開颱風勘災說明會，會中群情激憤，連台上的鎮代也和立委秘書因發言爆發激烈爭執。記者蔡維斌／攝影
土庫鎮代會邀集農民和鎮公所召開颱風勘災說明會，會中群情激憤，連台上的鎮代也和立委秘書因發言爆發激烈爭執。記者蔡維斌／攝影

農民 小犬颱風 災損

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