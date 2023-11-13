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新營客運添生力軍 6輛電動巴士報到後續引進40輛

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
新營客運添生力軍，6輛全新電動巴士今報到將加入營運。圖 ／新營客運提供
新營客運添生力軍，6輛全新電動巴士今報到將加入營運。圖 ／新營客運提供

新營客運增添生力軍，6輛造型方正流線的電動巴士今天交車，為鴻海科技集團旗下的鴻華先進科技生產MODEL T，每輛造價約1100萬元，將行駛新營往返高鐵嘉義站的大台南公車黃9等線路，提供更舒適搭乘環境。

新營火車站旁的新營客運總站今喜氣洋洋，業者在交通部公路局補助下，6輛鴻華先進科技生產MODEL T今交車，全車採對稱、簡約風格造型設計，並搭載內輪差警示系統，搭載300度車用電池。

據知，MODEL T，每輛造價約1100萬元，業者自負約500萬元，其餘由公路局及市府補助，充電時間大約5至6小時，滿電可跑約400公里。

據指出，新營客運近年加速汰換公車換上全新電動巴士，繼今天6輛生力軍，預估未來5年，以每年8輛速度，將陸續換購40輛。

新營客運副總經理張永進說，這6輛鴻華先進電動公車，將配置在大台南公車黃9、棕幹線、棕1、棕3、棕11、黃3線，提供乘客更舒適、安全搭乘體驗。

新營客運添生力軍，6輛全新電動巴士今報到將加入營運。圖 ／新營客運提供
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