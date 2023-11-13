年長者租不到房子越嚴重 南市府：部分社宅或閒置學舍分租

年長者租不到房子愈來愈嚴重，台南市議員吳禹寰打了20多通電，屋主都不願租給65歲以上老人家，議員要求市府拿出對策，讓老人家有安居的地方。南市府表示明年社宅陸續完工將視需要把部分租給老人家，也規畫由市府媒介有閒置的學生宿舍給需要的長者；另針對長青公寓採ROT方式辦理招商，要打造養生村，滿足需要。

台南市議員吳禹寰今天總質詢時關心中央擴大租金補貼專案申請情形，他指此措施忽略了老年人的租屋需求，因為隨著老年人口的增多，將步入高齡化社會，南市65歲以上長者已有34萬人，但也發生年長者租不到房子的租屋歧視問題。雖然現在也有許多養老機構，但部分機構收費貴，一般人根本負擔不起，南市目前有獨居老人2千多人，希望能多給協助關懷。

吳禹寰指出，以台北市政府統計，約有7%老人有租屋需求，希望南市府也能做調查，因應老人家需求提出對策，解決愈來愈嚴重的屋主不願把房自租給老人家的問題。他指，內政部統計，單人戶占35.4%、2人戶21%，已經超過5成，但老人福利政策跟不上，即使租屋補貼也無法照顧老人。目前南市有委外公辦租屋的僅有私立仁愛之家，但僅有56個房間，明顯不足，希望能增加。他也指長青公寓是針對老人家而設計，希望能善加利用，打造真正的銀髮村，而且是一般市民能負擔得起的收費。

市長黃偉哲表示，針對未來長者福利，關於長者租屋情形，市府也會考量透過公部門協調房東方面，以提升房東承租意願，而在政府方面，未來社會住宅評估規畫部分比例提供長者申請。另也將考量，由市府來媒介有需求的老年人租屋，如閒置的學生宿舍就可有效利用。

黃偉哲說，人口老化已是全國需面臨的問題，目前市府現也已有規畫應對人口老化的計劃，但會再審視計畫做滾動式修正，同時對於長者較難租屋的問題，相應的修補的方式為加強向房東宣導，以及新建的社會住宅納入考量長者租賃需求。

社會局長盧禹璁表示，台南市老人有租屋需求約8%，目前全市全市列冊獨居長者2895人，其中具福利身分1062人，針對獨居老人的關懷及服務，公私協力推動「獨居老人服務計劃」提供各項所需服務。另推動「睦鄰志工計畫」全國首創1戶1睦鄰方式媒合在地志工和社工人力，定期訪視長者，以及補助獨居長者裝設在宅緊急救援連線服務。目前長青公寓正辦理ROT招商，要轉型為養生村，具有居住、醫療、日照、訓練等功能。