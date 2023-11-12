百名街舞者齊聚嘉市一較高下 國際對抗賽今晚登場
台灣街舞盛事「2023街舞首都」，本月11、12日連續2天在嘉義市政府文化局音樂廳及文化廣場舉行，首日登場的Freestyle Battle及K-POP即播即跳，吸引超過百名舞者前來競賽；嘉市府文化局表示，參賽者不分年齡、不分地區，只要愛跳舞、敢秀，都可以來爭奪舞王舞后的頭銜。
市長黃敏惠表示，不論街舞的專業舞者、愛好者或是一般民眾，可以從活動的參與、觀摩、交流中對街舞有更多的認識，期待嘉義市成為街舞文化的搖籃，培育出更多的街舞好手。
文化局長盧怡君表示，文化廣場在下午6點演出國際品牌秀，來自日本、荷蘭、德國、加拿大的街舞品牌紛紛派出自身最強舞者切磋舞技，為Breaking Battle及多元街舞秀演出，來自各國的街舞風格，讓觀眾目不暇給，掀起一股街舞旋風，也讓大家對今晚的國際對抗賽更加期待。
街舞大賽中高手雲集，現場海選及決賽相當精采，FreeStyle冠軍為張祐嘉、K-POP即播即跳冠軍為葉恬妡，分別獲得獎金1萬元。
街舞市集也在11日、12日的中午12時起於文化廣場展開，各式街舞品牌、潮流小物、美食飲品琳瑯滿目，民眾在觀賽休息之餘有市集可以逛、美食可以吃，讓街舞首都不僅是舞者們的活動，也是一般市民可以共襄盛舉的慶典。
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