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雲林斗南野營趣活動登場 了解有機友善產業

中央社／ 雲林縣11日電

農糧署中區分署今天輔導雲林縣斗南鎮農會辦理「幸福島嶼野營趣」有機行銷活動，讓民眾了解有機友善產業，而民眾以行動支持有機友善等溯源農產品，共創幸福島嶼的永續未來。

雲林縣為中部地區最大蔬菜產區，有機友善的生產面積約為750公頃，包含水稻、蔬菜、水果及茶等多樣作物。農業部農糧署中區分署輔導雲林縣斗南鎮農會在「雙11」週末假期，在斗南之森食農教育園區辦理「2023幸福島嶼野營趣」有機行銷活動。

農業部代理部長陳駿季、民進黨立委劉建國等人到現場與民眾享受野營樂趣。各攤位搭著雙11推出優惠，買氣「強強滾」，讓買到的民眾直呼賺到了。

陳駿季說，每一年的11月11日，農業部訂為全國有機農業日，今天與斗南農會舉辦「2023幸福島嶼野營趣」活動，希望透過食農教育，讓民眾更了解有機的相關產品。

陳駿季指出，雙十一代表2個「土」字，強調土壤是農業的根本，而有機友善農業正是以守護土地及環境永續為宗旨，農業部相當重視，透過政策推動，逐年擴大耕種面積，與民眾守護土地和環境。

劉建國希望斗南鎮農會持續努力不懈為台灣的農業打拚，也為有機的推廣與食農教育、綠色照護站等可以達到一定的成效。

活動現場有10大活動展區，包括食農體驗、穀稻秋收、音樂饗宴、生態餐桌、繪本互動、沙龍講座與市集展售等活動，今年度更加碼設置童趣嬉戲、戶外影院及BBQ野營，滿足大大小小的不同需求。

食農教育 農業部 福島

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