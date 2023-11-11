嘉縣擬跟進好孕專車補助

目前全台包括北市、嘉義市及屏東縣等6縣市，都提供孕婦產檢車資補助，嘉縣議員黃嫈珺昨天質詢，提出「好孕專車」補助6000元，讓願意生養的夫妻減輕負擔；縣長翁章梁指示社會局匯整資料討論。

黃嫈珺說，現在最新推行「好孕專車」，全台推行共6個縣市，非六都的有嘉市及屏東縣，台北市電子乘車金到8000元，高雄市5040元，嘉義市每次100元分28趟共2800元，屏東6000元。

縣長翁章梁表示，能為鄉親多做一些事，當然願意，雖會涉及到經費及先後順序，但「好孕專車」不錯，立即會指示社會局了解收集相關資料討論。

為何會提出好孕專車？黃嫈珺說，縣內只有2間大型醫院大林慈濟、嘉義長庚可以生育，加上縣轄幅員遼闊，孕媽做產檢都要搭車，尤其肚子愈來愈大時，更需乘車到院產檢。

黃嫈珺建議，依嘉縣去年新生兒人數2200，媽媽大概也約2200人，預算上希望縣府能夠補助6000元，不要低於嘉義市及屏東縣，讓願意生養的夫妻減輕負擔，盼獲縣長同意。

嘉市府指出，「嘉有好孕」產檢補貼乘車券一份共28張，每趟最高補貼100元，單趟限用一張；屏東市「好孕車券」1本共6000元，內有各20張面額100元及200元乘車券，適用懷孕期至分娩2個月內，往返醫療院所產檢或因懷孕、產後就醫需求。