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影／連三天爆衝突 南市議會再爆推擠女議員摔倒後腦著地送醫

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員下午審查預算時發生互嗆爭執，市議員林美燕不慎滑倒撞到後腦頭暈，送到市立醫院檢查。記者吳淑玲／攝影
台南市議員下午審查預算時發生互嗆爭執，市議員林美燕不慎滑倒撞到後腦頭暈，送到市立醫院檢查。記者吳淑玲／攝影

連3天爆發衝突！台南市議會今午審查農業局到大陸地區及日本拓展農產品預算時，又為了刪除預算引爆藍綠議員衝突，國民黨議員林美燕在勸架時，疑被推倒後腦直接倒地，撐著頭暈質詢後，才由議會派員送到台南市立醫院檢查；醫師原本要她留院觀察，她雖頭暈但決定回家休息。事後藍綠都互相譴責暴力。

當時國民黨議員盧崑福和民進黨議員朱正軒因發言不和互嗆，場內的藍綠議員加上台灣基進李宗霖圍上來要勸架，一群人在互相推擠時，林美燕表示，她被推擠後重心不穩摔倒，後腦直接著地；民進黨議員沈家鳳說，林美燕疑似踩到影印紙加上地面有坡度，重心不穩倒地，她看到要扶她時已來不及。

林美燕後腦倒地，讓大家嚇了一跳，趕緊將她扶起坐在椅子上，議會人員也拿來冰塊冰敷，林美燕說有點頭暈噁心，議長邱莉莉也到場關心，稍事休息後，由議會人員送到市立醫院檢查，幸無大礙。

台南市議會下午審查農業局業務預算，包括大陸地拓銷計畫53萬4千元，還有日本41萬3千元及新加坡和馬來西亞行銷費65萬7千元，藍綠議員為了要刪除大陸地區預算或日本預算，爭執不休，國民黨後來要求將大陸地區擴及到港澳，不堅持刪除，民進黨議員也無意見，最後該筆預算共160萬4千元一毛未刪過關。

台南市議會從前天國民黨團開記者會指控賄選和民進黨議員朱正軒爆發衝突，昨天下午審查地政局預算時又爆發推擠衝突，今天下午又為了到大陸地區和日本行銷農產品經費爭議爆發推擠衝突。國民黨指被戴上媚中紅帽；民進黨也不滿被嗆舔日，雙方原都要刪除預算，後經農業局長李建裕溝通解釋，這3筆預算可以互通，國民黨團才支持預算過關。

國民黨議員林美燕（中）因議員衝突跌倒撞到後腦，議長邱莉莉到場關心。記者吳淑玲／攝影
國民黨議員林美燕（中）因議員衝突跌倒撞到後腦，議長邱莉莉到場關心。記者吳淑玲／攝影
台南市議員下午審查農業局到大陸及國外拓展外銷預算時發生互嗆爭執。記者吳淑玲／攝影
台南市議員下午審查農業局到大陸及國外拓展外銷預算時發生互嗆爭執。記者吳淑玲／攝影
台南市議員下午審查農業局到大陸及國外拓展外銷預算時發生互嗆爭執，麥克風又被扯斷。記者吳淑玲／攝影
台南市議員下午審查農業局到大陸及國外拓展外銷預算時發生互嗆爭執，麥克風又被扯斷。記者吳淑玲／攝影
台南市議員下午審查農業局到大陸及國外拓展外銷預算時發生互嗆爭執。記者吳淑玲／攝影
台南市議員下午審查農業局到大陸及國外拓展外銷預算時發生互嗆爭執。記者吳淑玲／攝影
台灣基進議員李宗霖（右）和國民黨議員王家貞互嗆。記者吳淑玲／攝影
台灣基進議員李宗霖（右）和國民黨議員王家貞互嗆。記者吳淑玲／攝影
台南市議員下午審查農業局到大陸及國外拓展外銷預算時發生互嗆爭執。記者吳淑玲／攝影
台南市議員下午審查農業局到大陸及國外拓展外銷預算時發生互嗆爭執。記者吳淑玲／攝影

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