影／連三天爆衝突 南市議會再爆推擠女議員摔倒後腦著地送醫

連3天爆發衝突！台南市議會今午審查農業局到大陸地區及日本拓展農產品預算時，又為了刪除預算引爆藍綠議員衝突，國民黨議員林美燕在勸架時，疑被推倒後腦直接倒地，撐著頭暈質詢後，才由議會派員送到台南市立醫院檢查；醫師原本要她留院觀察，她雖頭暈但決定回家休息。事後藍綠都互相譴責暴力。

當時國民黨議員盧崑福和民進黨議員朱正軒因發言不和互嗆，場內的藍綠議員加上台灣基進李宗霖圍上來要勸架，一群人在互相推擠時，林美燕表示，她被推擠後重心不穩摔倒，後腦直接著地；民進黨議員沈家鳳說，林美燕疑似踩到影印紙加上地面有坡度，重心不穩倒地，她看到要扶她時已來不及。

林美燕後腦倒地，讓大家嚇了一跳，趕緊將她扶起坐在椅子上，議會人員也拿來冰塊冰敷，林美燕說有點頭暈噁心，議長邱莉莉也到場關心，稍事休息後，由議會人員送到市立醫院檢查，幸無大礙。

台南市議會下午審查農業局業務預算，包括大陸地拓銷計畫53萬4千元，還有日本41萬3千元及新加坡和馬來西亞行銷費65萬7千元，藍綠議員為了要刪除大陸地區預算或日本預算，爭執不休，國民黨後來要求將大陸地區擴及到港澳，不堅持刪除，民進黨議員也無意見，最後該筆預算共160萬4千元一毛未刪過關。