嘉市東區寵物公園受歡迎 議員要求明年增設西區寵物公園

嘉義市首座專屬毛小孩東區寵物公園5月啟用，受飼主肯定，議員王浩、傅大偉、鄭光宏上午質詢，市長黃敏惠宣布西區也要建寵物公園，要求明年盡速在適當地點建寵物公園，依動保團體標準完善設施；建設處長田長沛說，西區寵物公園評估地點中，明年編900萬元預算規畫設計發包。

王浩說，首座東區寵物公園啟用，市府利用綠映水漾公園現有空間及設施，以飼主角度，規畫毛親子休憩及遊玩空間，打造寵物友善環境，但啟用後，有飼主反映寵物公園欠缺遮蔭設施，希望改善，公園離隔壁中埔鄉近，距西區遠，希望明年完成西區寵物公園。

議員傅大偉表示，市府編預算明年西區建寵物公園，評估地點劉厝二二八國家紀念公園，位在郊區太遠不方便飼主使用，應利用市區的北香湖公園，園區有廣達28公頃供可供規畫。

議員鄭光宏質詢田長沛，評估寵物公園標準是什麼？他說，東區寵物公園受肯定，市府編列明年預算建西區寵物公園，預算900萬元比東區寵物公園增加300萬元，預算增加，寵物公園設施應依動保團體標準，完善設施，做為全國示範園區。

田長沛說，寵物公園地點要有足夠空間，提供9公斤以上大型犬活動空間，包括西區港坪運動公園、劉厝公園、北香湖公園、湖子內公園，都列入評估地點，北香湖要規畫老幼休閒設施，評估增加毛小孩設施活動空間可行性，東區首座寵物公園植栽樹木還未長大遮蔭。