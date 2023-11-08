快訊

一輩子去一次就好？鄉民喊「韓國旅遊很無聊」 挺韓派：這點大贏台灣

公布3民調「柯文哲皆贏賴清德、侯友宜」 民眾黨：藍白不宜再拖

為何立冬有「10月小陽春」之稱？立冬養身3要訣 告訴你進補的意義

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市東區寵物公園受歡迎 議員要求明年增設西區寵物公園

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市首座專屬毛小孩東區寵物公園5月啟用。圖／嘉市府提供
嘉義市首座專屬毛小孩東區寵物公園5月啟用。圖／嘉市府提供

嘉義市首座專屬毛小孩東區寵物公園5月啟用，受飼主肯定，議員王浩、傅大偉、鄭光宏上午質詢，市長黃敏惠宣布西區也要建寵物公園，要求明年盡速在適當地點建寵物公園，依動保團體標準完善設施；建設處長田長沛說，西區寵物公園評估地點中，明年編900萬元預算規畫設計發包。

王浩說，首座東區寵物公園啟用，市府利用綠映水漾公園現有空間及設施，以飼主角度，規畫毛親子休憩及遊玩空間，打造寵物友善環境，但啟用後，有飼主反映寵物公園欠缺遮蔭設施，希望改善，公園離隔壁中埔鄉近，距西區遠，希望明年完成西區寵物公園。

議員傅大偉表示，市府編預算明年西區建寵物公園，評估地點劉厝二二八國家紀念公園，位在郊區太遠不方便飼主使用，應利用市區的北香湖公園，園區有廣達28公頃供可供規畫。

議員鄭光宏質詢田長沛，評估寵物公園標準是什麼？他說，東區寵物公園受肯定，市府編列明年預算建西區寵物公園，預算900萬元比東區寵物公園增加300萬元，預算增加，寵物公園設施應依動保團體標準，完善設施，做為全國示範園區。

田長沛說，寵物公園地點要有足夠空間，提供9公斤以上大型犬活動空間，包括西區港坪運動公園、劉厝公園、北香湖公園、湖子內公園，都列入評估地點，北香湖要規畫老幼休閒設施，評估增加毛小孩設施活動空間可行性，東區首座寵物公園植栽樹木還未長大遮蔭。

嘉義市首座專屬毛小孩東區寵物公園5月啟用。圖／嘉市府提供
嘉義市首座專屬毛小孩東區寵物公園5月啟用。圖／嘉市府提供
嘉義市首座專屬毛小孩東區寵物公園5月啟用。圖／嘉市府提供
嘉義市首座專屬毛小孩東區寵物公園5月啟用。圖／嘉市府提供

寵物 議員 動保團體 毛小孩

延伸閱讀

竹北市公所自籌550萬經費 為舊城西區公園打造星級廁所

台南東區體育館打籃球爆肢體衝突 還有人帶西瓜刀遭警法辦

道路管線挖挖補補人行道變電箱未遷移 嘉義市議員批市民之痛

搶救小學生視力 嘉市議員建議協助改善安親班環境

相關新聞

南市公托數六都最低 議員：數量趕不上質也要提升

國內出生率偏低，少子化嚴重，台南市議員沈家鳳表示，年輕人不願意生，政府應配合0至6歲國家養的政策大力宣導，鼓勵年輕人願意...

登革熱未退燒 嘉義市案例破20人、某里被2度噴藥里民困擾

疾管署公布，今年本土登革熱累計2萬1900例，創10年同期次高，以台南市最嚴峻。嘉義市原是淨土，無在地疫情，因被鄰近疫區...

鳥況不再！ 南市北門黑腹燕鷗數量銳減9成

鳥況不再！台南北門潟湖井仔腳每年深秋都會聚集成千上萬隻俗稱「黑肚仔」的黑腹燕鷗造訪，但這幾年數量明顯一年不如一年，今年迄...

嘉市東區寵物公園受歡迎 議員要求明年增設西區寵物公園

嘉義市首座專屬毛小孩東區寵物公園5月啟用，受飼主肯定，議員王浩、傅大偉、鄭光宏上午質詢，市長黃敏惠宣布西區也要建寵物公園...

加碼抽！線上繳納停車費享折扣 台南購物節還可抽電動車

為節省民眾繳納停車費的時間及手續，並擴大台南購物節抽獎福利，今年度將台南好停APP與台南購物節合作，即日起至113年3月...

適婚男女父母追著媒人婆登門要介紹婚姻 媒人婆無奈：我只做便媒人

工商社會變遷快速，女性經濟獨立，不婚普遍，後疫情時代，許多適婚青年男女父母，追著嘉義職業媒人婆黃淑晴，請求介紹對象，秋節...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。