嚴重超速新制上路4個月 嘉縣阿里山公路違規件數最多

嚴重超速標準新制上路4個月，嘉縣警局今天表示，已取締1162件，以中埔鄉台18線（阿里山公路）27.8公里處測站56件最多；推測此處外來遊客多，不清楚限速，導致取締件數居冠。

嘉義縣議會今天召開定期會，民進黨縣議員翁聰賢等人質詢，要求縣警察局說明嚴重超速違規較多的路段，提醒駕駛人注意，不要讓荷包失血。

縣警察局回覆，至10月底嚴重超速違規高達1162件，以中埔鄉台18線27.8公里處56件最多，其次是嘉159縣道南壇段水月橋50件。

縣警察局指出，其他容易捉到嚴重超速地點，包括嘉167縣道10.5公里、台61線西濱快速公路270.2公里及台61線西濱快267.7公里處。

縣警察局交通隊告訴中央社記者，台18線27.8公里移動式測站設在山路與平地路面交會附近，推測許多駕駛開山路下山後，見到道路變得又寬、又平，不自覺提高車速，且此路段速限只有50公里，外縣市遊客又多不清楚路況，違規數量才會衝第一。

縣警局指出，道路交通管理處罰條例修正6月30日上路，提高未停讓行人罰則、增加民眾檢舉項目、提高無照駕駛罰則及加重危險駕駛罰則等，其中嚴重超速由時速60公里調整為40公里，可罰新台幣1萬2000元至3萬6000元不等，並吊扣牌照。