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牡丹社4勇士遺骨回台 寄藏史博館南科考古館
英國愛丁堡大學返還牡丹社事件排灣族4勇士遺骨前天抵台，昨寄藏在國立台灣史前博物館南科考古館，這也是國際返還台灣原住民祖先遺骨首例。屏東縣牡丹鄉長潘壯志說，族人希望DNA鑑定先人遺骸後，與部落研議安葬方式，明年事件150周年，牡丹社故事館會將遺骨返還歷程納入主題策展，讓外界更認識牡丹社事件。
歷史記載，1871年琉球宮古島朝貢船遇颱風漂至台灣南部海岸，54人被原住民殺害，1874年日軍出兵討伐，恆春半島山區的排灣族牡丹和高士佛社勇士在石門山和日軍激戰，牡丹社頭目阿祿古父子及多名族人戰死後議和，清廷賠款，史稱牡丹社事件。
文獻記載，日軍取下12名勇士頭顱帶回日本，其中4顆被輾轉帶至英國愛丁堡大學人類學系解剖學博物館收藏，另8顆頭顱據稱仍在日本。
原民會主委夷將．拔路兒說，2021年11月寫信給愛丁堡大學，希望返還遺骨，經交涉，去年7月該校回信同意返還。原民會日前率團赴英見證，由潘壯志等人代表牡丹鄉諸部落接受返還，前天回到台灣。
昨天遺骨寄藏儀式上，高士佛社靈媒張順枝進行傳統呼召祈福儀式。立委伍麗華、潘壯志等人希望後續向日方交涉，早日將另外8名先人遺骨運回台灣。
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