赴日交流 敏惠醫專師生至福岡博多醫療專門學校收穫多

台南柳營敏惠醫專近日由校長葉至誠率領牙體技術科15名師生，參訪日本福岡博多醫療專門學校（博多メディカル専門学校），雙方針對牙體等相關技術、牙齒醫療保健等領域交流，師生印證理論與實務理論，更深化學習國際視野。

敏惠一行人是上月底前往參訪，受到福岡博多醫療專門學校校長刀根啟明親切歡迎，也分享台、日學習環境，敏惠校長葉至誠說，台灣將於兩年後進入超高齡社會，醫療照護人才需求更為迫切，而台灣目前長者平均的留齒數低於先進國家，對健康生活所帶來衝擊明顯。基於預防醫學觀點，尚需專業更多服務，如增進咀嚼吞嚥、義齒贋復、口腔保健等，也因此有此次參訪交流。