嘉義縣購物節累積消費破3.7億元 中獎名單11/8公布官網

嘉義縣政府結合縣內16大商圈及觀光工廠共同舉辦為期一個月的商圈聯合購物節活動，期間消費金額累計突破3.7億元，今天購物節直播抽出380多個獎項，縣長翁章梁抽出價值86萬元汽車、電動按摩椅、GOGORO電動車等3項大獎，且因今年營業額成長快速，翁章梁現場宣布再加碼送出黃牌重機1台。

在抽出汽車幸運得主後，翁章梁立即電洽得獎者楊小姐，原來在第一通電話並未接通，在第二通電話幸運接通後，翁章梁立即恭喜獲得最大獎的汽車，頓時電話那頭一陣沉默；翁章梁笑著詢問，你為什麼沒有開心的感覺？楊小姐回覆，因為自己嚇了一跳，真實反應也逗笑了現場眾人。

「今年共有83萬張摸彩券，消費金額突破3.7億元，比第一屆成長將近一倍！」翁章梁說，在各商圈及觀光工廠協會店家的齊心努力下，活動開跑一周就讓消費金額衝破億，成績遠比去年還要好，未來將持續辦理購物節活動，希望透過購物節能夠健全嘉義縣商圈發展。

112年嘉義縣商圈聯合購物節嘉尚好禮，從10月1日開跑，活動為期一個月，活動期間內全台民眾至嘉義縣指定商圈及觀光工廠消費達300元可兌換摸彩券1張，購物節期間店家整體營業額成長2至3成以上，活動開跑一週，營業額即衝破一億，最終消費累計金額突破3.7億元。

經發處長江振瑋說，嘉義縣商圈聯合購物節達成今年度預計目標，是各商圈及觀光工廠店家鼎力相助所達成的成果，各商圈在10月展現高度配合度及積極度，祭出優惠吸引客人，這次的活動有效擴大嘉義縣各商圈及觀光工廠的在地特色，期望日後有更多人能來嘉義旅遊。

嘉義縣購物節中獎名單將在11月8日中午12點前公告官方活動粉絲專頁，並於公布後一周內以電話或簡訊通知中獎者，中獎者將分為二階段領取獎項，第一階段為觀光工廠與商圈加碼贊助獎項，11月8日至11月21日領取；第二階段為其他獎項11月22日至12至5日領取。

中獎者可在平日上午9時至12時、下午1時至5時，攜帶本人身份證明文件至縣府兌換經核對無誤後即可現場領取獎品，逾期未領則喪失領獎資格，中獎者名單及活動詳情可上FB活動粉絲專頁https://reurl.cc/6QY4ry，或各商圈粉絲專頁查詢，請參與摸彩活動的消費者務必留意是否中獎。