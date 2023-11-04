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2顆洋香瓜1顆來自台南 黃偉哲攜手太太劉育菁甜蜜行銷

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
黃偉哲親餵太太劉育菁洋香瓜，甜度破表。圖／台南市政府提供
黃偉哲親餵太太劉育菁洋香瓜，甜度破表。圖／台南市政府提供

台南是洋香瓜的故鄉，也是全台洋香瓜種植面積最多的地方，每兩顆洋香瓜就有一顆來自台南，台南市長黃偉哲今天下午到板橋大遠百舉行快閃市集，向北部民眾推薦台南最優質好吃的洋香瓜。黃偉哲強調，台南的洋香瓜品種繁多，但共同的特點就是非常好吃，甜度可達到18度，邀請全國民眾把握時機一起品嘗。

為了讓北部的朋友也能品嘗到台南好吃的洋香瓜，現場提供消費滿額抽獎、頂級洋香瓜試吃，黃偉哲也和遠東百貨公司總經理徐雪芳一起製作洋香瓜火腿切盤，將洋香瓜的脆甜、火腿的鹹香滋味一口串起，完成後黃市長並在現場親餵市長夫人劉育菁，二人甜甜蜜蜜，閃瞎眾人。

黃偉哲表示，台南的洋香瓜品種繁多，有綠皮、黃皮，脆肉、軟肉，有外表是網狀的，也有外表平滑的，雖然有這麼多種類，但共同的特點就是非常好吃，甜度可達到18度，可以說甜到出汁。因此今天帶著台南最好的洋香瓜，來到全國最優質的消費市場板橋大遠百，要跟北部的消費著分享台南最好的壓箱寶洋香瓜。

農業局表示，台南是洋香瓜的故鄉，也是全台洋香瓜種植面積最多的地方，每兩顆洋香瓜就有一顆來自台南！台南土地面積遼闊，而不同地方的風土所孕育的水果也有各自豐富滋味，像北門區洋香瓜因種植在含有鹽分的土地，加上日夜溫差大，造就甜中帶鹹的獨特風味，甜度都在15度以上，甚至可達19度。今日活動特地帶著新鮮現採的台南洋香瓜北上，季節限定，數量有限，歡迎多多支持。

後壁竹新社區洋香瓜達人王振銘表示，台南後壁地處嘉南平原，採用特有的旱作瓜田透過與水稻田三年一次輪作模式，保有地力同時減少土壤病蟲害，並以隧道式棚架半露天的田間管理，用陽光放養出特有風味的洋香瓜，並採用每株只保留三、四個果實的養瓜策略，確保每顆果實皆能獲得充分營養，把安全有品質的洋香瓜送到客人手中。

農業局表示，台南洋香瓜一年可生產春秋兩季，在培育過程中需要克服春天的乾旱，夏天的颱風及病蟲害，因此能生產一顆好瓜送到消費者面前實在不容易，每一顆都是農人辛勤照料的心血。洋香瓜產地先前還遭小犬颱風侵襲，因此每一粒洋香瓜更顯珍貴，歡迎大家把握機會前來品嘗難得好瓜。

台南是洋香瓜的故鄉，甜度可達到18度，可以說甜到出汁。圖／台南市政府提供
台南是洋香瓜的故鄉，甜度可達到18度，可以說甜到出汁。圖／台南市政府提供
黃偉哲行銷台南洋香瓜。圖／台南市政府提供
黃偉哲行銷台南洋香瓜。圖／台南市政府提供
黃偉哲示範製作洋香瓜火腿切盤。圖／台南市政府提供
黃偉哲示範製作洋香瓜火腿切盤。圖／台南市政府提供

黃偉哲

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