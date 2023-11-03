快訊

買了就後悔！這些小家電被指不實用 網點名「1產品」：根本廢物之王

台法最古老城市結盟 台南與法國貝濟耶市締結姊妹市

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
法國貝濟耶市。圖／台南市政府提供
法國貝濟耶市。圖／台南市政府提供

台灣最古老城市─台南市長黃偉哲法國最古老城市──貝濟耶市長梅納爾(Robert Menard)，在駐普羅旺斯辦事處長沈真宏總領事的見證下，以視訊跨海完成姊妹市締盟儀式。這是台南在法國的第一個締盟城市，也是貝濟耶市在東亞的第一個姊妹市，而台法兩座歷史最悠久城市的結盟，能在台南400前夕開花結果，更顯意義重

黃偉哲表示，台南和貝濟耶市有緣結盟，除了兩市歷史悠久並擁有豐富的文化古蹟外，更因為雙方對自由民主的追求，梅納爾市長是「無國界記者組織」創辦人，捍衛新聞自由的精神舉世皆知；台南不忘民主先烈的付出，並為紀念自由民主的難得可貴，訂定3月13日為「台南市正義與勇氣紀念日」、4月7日為「言論自由日」。

黃偉哲指出，兩市締盟意義深遠，因為不僅象徵著台法友誼的緊密，更代表兩市對於推動文化、歷史、觀光與民主等的努力與決心，他期待未來進一步的交流合作能為兩座城市帶來更多的光彩。黃偉哲也邀請梅納爾市長明(2024）年率團來台南參加台南400系列活動，並親自當面討論文化及民主自由議題。

梅納爾市長表示，他之前在無國界記者組織服務時曾到訪台灣，見證台灣對言論自由的追求，非常感謝能夠在駐普羅旺斯辦事處協助下，讓兩座城市得以相遇。他也表示，兩市的締盟不只是因為悠久歷史，更是因為對民主精神的捍衛，他非常期待能夠與台南共同合作推展民主自由，並期盼明年有機會在台南400時造訪台南。

沈真宏總領事表示，台南的民主運動先驅們促成台灣結束獨裁邁向民主；而貝濟耶是法國抵抗運動領袖Jean Moulin的家鄉，每年還會擇定一位英雄製作銅像以紀念民主的可貴。他指出，兩市積極捍衛自由民主並擁有悠久輝煌的歷史，締盟相得益彰，祝福兩市未來在經濟文化上有更多的合作交流。沈總領事特地在儀式中送上印有兩市手繪古蹟的紀念帆布袋及台南市花蘭花，祝賀兩市締盟。

貝濟耶市位於法國南部，於西元前625年建立，為法國最古老的城市，曾獲法國文化部授予「藝術與歷史之都」的殊榮。貝濟耶市擁有敘利亞馬盧拉(Maaloula)市及烏克蘭喬特科夫(Tchortkiv)市等姐妹市，已將台南標示在該市高速公路進入市區處的姊妹市路標。

台南市長黃偉哲也邀請梅納爾市長明年率團來台南參加台南400系列活動並親自討論文化及民主。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲也邀請梅納爾市長明年率團來台南參加台南400系列活動並親自討論文化及民主。圖／台南市政府提供
簽約儀式中送上印有兩市手繪古蹟的紀念帆布袋祝賀兩市締盟。圖／台南市政府提供
簽約儀式中送上印有兩市手繪古蹟的紀念帆布袋祝賀兩市締盟。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲與貝濟耶市長梅納爾以視訊跨海完成姊妹市締盟儀式。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲與貝濟耶市長梅納爾以視訊跨海完成姊妹市締盟儀式。圖／台南市政府提供
法國貝濟耶市將台南市標示於該是高速公路進入市區處之姊妹市路標。圖／台南市政府提供
法國貝濟耶市將台南市標示於該是高速公路進入市區處之姊妹市路標。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲與貝濟耶市長梅納爾以視訊跨海完成姊妹市締盟儀式。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲與貝濟耶市長梅納爾以視訊跨海完成姊妹市締盟儀式。圖／台南市政府提供

法國 黃偉哲 台南

延伸閱讀

台南試辦機車不強制二段式左轉　5天僅1件違規「鬼切」

從79公斤腫到90公斤！黃偉哲曾胖到連媽都不認得 決心減重但放不下美食

台南是六都「最胖」！ 黃偉哲自嘲：當市長胖10公斤「要帶頭減肥」

台南火車站「醜」迎台南400？黃偉哲：台鐵對不起市民

相關新聞

台南射擊場子彈打傷人 市府：加設安全網保護民眾安全

台南市體育公園內的飛靶射擊場，今年5月比賽前的練習，發生子彈誤傷竹溪森林步道施工的工人，施工工人被子彈打傷，約筆心大小的...

科技執法9個月開出近4千件罰單 嘉義市議員批道路交通設計有問題

嘉義市議員郭定緯上午質詢，根據道安資訊查詢統計，嘉市1月到8月事故總件數相比去年同期，上升2 3%，其中吳鳳南路、垂楊路...

大嘉義生活圈通勤月票將上路 議員看出問題求改善

大嘉義生活圈通勤月票399元，共110條公共運輸路線，服務範圍含嘉縣市，擴展雲林、台南，明年元旦上路，嘉市議員指跨區路線...

斗南重大交通建設準備開工 鎮長招手公共自行車也來設站

雲林斗南有許多著名親子景點，觀光人潮多，為打造休閒城市交通機能，鎮公所爭取中央補助4960萬元建設環鎮自行車路網，預計1...

台南射擊場射向竹溪步道 議員：子彈飛打中人怎麼辦？

台南市體育公園飛靶射擊場在民國49年興建，隨著周邊發展運動人口越來越多，但靶場遷移至今無進度，議員今天質詢時指出，竹溪二...

徜徉浪漫紫色田園 嘉義水上三界埔仙草柔軟節明登場

睽違一年，為期15天的「2023嘉義水上仙草柔軟節」明天盛大登場，今年配合仙草花綻放期，以柔軟的仙草為主軸，遊客能放慢腳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。