台法最古老城市結盟 台南與法國貝濟耶市締結姊妹市

台灣最古老城市─台南市長黃偉哲與法國最古老城市──貝濟耶市長梅納爾(Robert Menard)，在駐普羅旺斯辦事處長沈真宏總領事的見證下，以視訊跨海完成姊妹市締盟儀式。這是台南在法國的第一個締盟城市，也是貝濟耶市在東亞的第一個姊妹市，而台法兩座歷史最悠久城市的結盟，能在台南400前夕開花結果，更顯意義重

黃偉哲表示，台南和貝濟耶市有緣結盟，除了兩市歷史悠久並擁有豐富的文化古蹟外，更因為雙方對自由民主的追求，梅納爾市長是「無國界記者組織」創辦人，捍衛新聞自由的精神舉世皆知；台南不忘民主先烈的付出，並為紀念自由民主的難得可貴，訂定3月13日為「台南市正義與勇氣紀念日」、4月7日為「言論自由日」。

黃偉哲指出，兩市締盟意義深遠，因為不僅象徵著台法友誼的緊密，更代表兩市對於推動文化、歷史、觀光與民主等的努力與決心，他期待未來進一步的交流合作能為兩座城市帶來更多的光彩。黃偉哲也邀請梅納爾市長明(2024）年率團來台南參加台南400系列活動，並親自當面討論文化及民主自由議題。

梅納爾市長表示，他之前在無國界記者組織服務時曾到訪台灣，見證台灣對言論自由的追求，非常感謝能夠在駐普羅旺斯辦事處協助下，讓兩座城市得以相遇。他也表示，兩市的締盟不只是因為悠久歷史，更是因為對民主精神的捍衛，他非常期待能夠與台南共同合作推展民主自由，並期盼明年有機會在台南400時造訪台南。

沈真宏總領事表示，台南的民主運動先驅們促成台灣結束獨裁邁向民主；而貝濟耶是法國抵抗運動領袖Jean Moulin的家鄉，每年還會擇定一位英雄製作銅像以紀念民主的可貴。他指出，兩市積極捍衛自由民主並擁有悠久輝煌的歷史，締盟相得益彰，祝福兩市未來在經濟文化上有更多的合作交流。沈總領事特地在儀式中送上印有兩市手繪古蹟的紀念帆布袋及台南市花蘭花，祝賀兩市締盟。

貝濟耶市位於法國南部，於西元前625年建立，為法國最古老的城市，曾獲法國文化部授予「藝術與歷史之都」的殊榮。貝濟耶市擁有敘利亞馬盧拉(Maaloula)市及烏克蘭喬特科夫(Tchortkiv)市等姐妹市，已將台南標示在該市高速公路進入市區處的姊妹市路標。