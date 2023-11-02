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影／為命危者爭取40秒 台南發表車路聯網系統救護成果

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
為命危者爭取到40秒，台南市政府發表車路聯網系統救護成果。記者周宗禎／攝影
為命危者爭取到40秒，台南市政府發表車路聯網系統救護成果。記者周宗禎／攝影

許多急重症病患因來不及搶救身亡，台南市標榜「全國首創」最大規模車路聯網應用系統，在成大、奇美醫學中心與市立安南醫院建置近3年來，統計可減少救護車到達醫院時間40秒，增加患者4%到7%生存機率，今天發表成果。安南醫院院長林聖哲表示，「神仙難救無命客」，一般人失去心跳呼吸3到5分鐘就可能來不及搶救，節省40秒已經非常難得。

市長黃偉哲表示，智慧科技控制路口號誌，救護車接近路口綠燈秒數不足時，自動延長綠燈讓救護車通過，若救護車接近路口紅燈時，則提早結束紅燈，紓解前方停等紅燈車輛，讓救護車優先安全通過，為緊急病患爭取更多黃金搶救時間。

黃偉哲指出，2020年首次運用車路聯網技術，建置奇美、成大醫院間緊急救護車輛優先號誌系統，運作至今成效卓越。今年再建置安南醫院周邊系統，透過路口及車上設備間感應觸發，讓路口號誌變換燈號以利救護車輛通行，並整合更新設備號誌時相控制，救護車輛抵達路口時能有順暢與安全行駛動線，增進救援效率與緊急車輛行駛安全。將視預算再增加其他大型區域醫院周邊道路系統。

交通局長王銘德表示，2020年於奇美醫院至成大醫院間林森路三段、開元路、中華路等路段21處路口建置緊急車輛優先號誌系統，今年在安南醫院周邊台19線與長和路二、三段等路段中10個關鍵號誌化路口擴大建置，累積總共建置車路聯網號誌優先路口31處、緊急車輛20輛、公車9輛，是國內最大的車輛優先號誌系統。

經檢視建置後救護車行駛效率，救護車遭遇紅燈比率只有5%，對救護車上進行心肺復甦術的緊急傷病患者可提高生存機率，同時降低車禍事故發生機率。

王銘德指出，智慧優先號誌運作會造成對向道路停等紅燈秒數增加、號誌短暫不連鎖，請用路人耐心等候，系統會補回對向道路的綠燈秒數，也會自動恢復連鎖。同時呼籲用路人，行經優先號誌路段，如果遇到短暫車流衝擊，也請耐心等候，確實遵守標線、號誌與現場員警指揮。

為命危者爭取到40秒，台南市政府發表車路聯網系統救護成果。記者周宗禎／攝影
為命危者爭取到40秒，台南市政府發表車路聯網系統救護成果。記者周宗禎／攝影
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為命危者爭取到40秒，台南市政府發表車路聯網系統救護成果。記者周宗禎／攝影
為命危者爭取到40秒，台南市政府發表車路聯網系統救護成果。記者周宗禎／攝影

救護車 成大醫院 患者 台南

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