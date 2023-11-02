台南漁光島流浪犬成群 闖養雞場逞凶

台南安平區漁光島擁沙灘美景，近年又常辦大型藝術節，已成指標性熱門景點，市府7年前指定為遊犬結育原地回置（TNVR）示範島，多次傳出成群蕩犬追人、咬死家畜。有議員昨質詢說有養雞場上月被咬死40隻雞，若攻擊遊客或學生不堪設想；另有議員批台南寵物公園數在6都敬陪末座。市府表示，有攻擊紀錄犬隻將移出漁光島。

市府動保處表示，考量漁光島位置具隔絕的特殊性，較少有外地犬隻進入才做TNVR示範島，希望形成另類特色，並進行項圈識別標示，將溫馴流浪犬隻回置，迄今45隻，打造台南為真正的動物友善城市，而南市遊蕩犬數2020年為1萬9539隻，去年減為1萬1373隻，數量逐年遞減中。

漁光里長林寧峰指出，目前漁光島內約100隻遊蕩犬，之前居民有養羊時會攻擊羊，現在沒羊了就會攻擊雞，由於遊客愈來愈多，加上有漁光分校，就怕攻擊學生與遊客，希望能捕捉校內4隻遊蕩犬，以及島內有攻擊性的遊蕩犬，確保安全。

市議員陳怡珍質詢說，2021年漁光島就有野狗闖雞舍咬死20隻雞，民眾再次陳情上月18日成群結隊的流浪狗衝進雞舍咬死40隻，顯示市府至今無法解決問題。

農業局長李建裕答詢說，曾輔導業者加強設置堅固的圍籬，同時勸導附近的愛貓愛狗人士不要餵養流浪犬。動保處表示，建議禽舍可飼養工作犬，避免犬隻攻擊雞舍，市府也有將TNVR犬隻遴選當工作犬供認養，可協助農友。

此外，陳怡珍說，台南寵物公園只有2座，市府加快規畫；議員曾之捷也關切毛小孩友善專區及寵物公園進度。農業局表示，今年已規畫永康西灣里滯洪池、東區竹篙厝公園及南區明和公園等3座寵物友善專區，預計明年3月底驗收。