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暌違47年再辦建醮 七股龍山宮起鼓入醮

中央社／ 台南1日電
今天清晨5時30分，黃偉哲親臨建醮活動現場，在龍山宮主委王崑隆、建醮委員們陪同下，共同見證起鼓入醮完成。聯合新聞網資料照／記者吳淑玲攝影
今天清晨5時30分，黃偉哲親臨建醮活動現場，在龍山宮主委王崑隆、建醮委員們陪同下，共同見證起鼓入醮完成。聯合新聞網資料照／記者吳淑玲攝影

廟史有177年的龍山宮是七股龍山當地漁民信仰中心，主祀池府千歲，從民國22年建廟以來，時隔47年舉辦第3次建醮「五朝祈安清醮」。台南市長黃偉哲今天共同見證起鼓入醮完成。

今天清晨5時30分，黃偉哲親臨建醮活動現場，在龍山宮主委王崑隆、建醮委員們陪同下，共同見證起鼓入醮完成，祈求登革熱疫情早日退散，以期四時無癘疫之災。在今天起鼓入醮後，4、5日舉辦搶孤大賽，5日普度開香、龍山大拜拜和宴客，11日遶境，歡迎民眾踴躍參加。

廟方主委王崑隆表示，龍山宮在民國52年、66年，分別舉辦過建醮活動，睽違47年再辦建醮，籌備多時。歷經10月4日「小犬」颱風來襲，將龍山宮五朝祈安清醮5座主要牌樓其中1座4層樓高的主會首壇吹倒。

廟方在颱風過後趕於10月12日前重新搭建完畢，10月30日晚上6時全村熄燈送火王儀式，相關科儀及表演活動陸續展開，祈求建醮祭典順利圓滿。（編輯：孫承武）

建醮 黃偉哲 颱風

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