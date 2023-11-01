台南成「招商王」民代爆南科有大廠裁員 黃偉哲這樣說

台南市議員曾之婕今在市議會進行第二次定期會總質詢指出，台南市招商引資成果豐碩，但南科大廠裁員卻暗潮洶湧」，指出招商引資帶動台南市的經濟發展、製造就業機會，但有些大廠以業務緊縮精簡人力為由，規避勞基法變相裁員，其中不乏光電大廠，希望市府能夠在招商時就要求產業遵守法規。

市長黃偉哲表示，南科高科技廠商在景氣好時該給的酬勞都很敢給，但該裁員時一點也不手軟，目前他理解是南科目前從業人員是9萬3千人，到年底會達到10萬人，整體就業數是增加的，但個別公司企業如果有些調整，市府可早點介入輔導轉業。勞工局則表示，經洽詢南管局，最近南科並無大量解僱的情事。

曾之婕指出，台南市今年上半年招商成果躍居縣市政府「招商王」，市長黃偉哲說台南市近年來積極推動台南產業轉型，南科、沙崙智慧綠能科學城、太陽能和漁電共生綠能示範點，最近還向台積電招手，市府核計招商引資和台商回流，號稱為台南市增加5萬多個就業機會，也吸引許多青年人才南漂。

但是其中南科有些大廠，近幾年反而陸續以業務緊縮、精簡人力為由進行裁員，或者不合理調動讓員工難以適應自請離職，其中就有專門做太陽能產業的大廠，因為目前光電疑雲導致訂單大減，還有生產筆電和電視大廠訂單大減，規避勞基法要求勞工填切結書，裁員暗潮洶湧，非但沒有因為招商效益增加就業機會，反而可能出現更多失業人口，呼籲市府要正視這個現象。

曾之捷也要求市府，針對台南光電弊案及前經發局長收賄涉貪、 88槍等負面新聞，可能有些大廠本來要進駐台南，會受到負面新聞影響，要請市長想辦法去除汙名化，還一個乾淨的台南市。

黃偉哲說，在建設光電過程中涉有人謀不贓，由司法檢查追訴，但整個產業不應受到影響，官方被汙名化，說政府餵養光電，其實目前台電收購電價每度從10多元降到4元，每年在減少不是增加。

市府指出，市長黃偉哲表每月親自召開投資會報，對投資台南各項計畫案强化服務，協助廠商排除投資障礙，要求各權管機關主動關懷、跟催、協助與橫向聯繫。

經發局統計，截至今年9月總計列管2億元以上重大投資案87案，投資額達2577億元。從2019年1月至今年9月新增1359家投資案，吸引1917億元投資額，創造2869億元產值，可增加4萬6067個就業機會未來將持續針對優勢產業聚落型、前瞻新創型及擴大市場型企業招攬優質企業投資台南。

經發局說，招商吸引包含Garmin、台達電、聯亞、和鑫光、三井OUTLET、台灣應材、宏捷、美喆、直得、緯穎智造、南紡第二期、聲寶、啟碁、南寶樹脂、康那香、東煒建設 (DHL)、台灣艾司摩爾 (ASML)、台灣先藝科技 (ASM)、台灣創浦、濾能等企業等投資台南。

勞工局表示，如有事業單位大量解僱勞工行為，勞工局將採取預警訪查、入廠輔導、勞資雙方協商、勞工退休準備金提撥、職工福利金發放、勞動條件檢查、勞資爭議調解、訴訟扶助及限制出境並透過歇業事實認定、工資墊償及就服資源等多元措施降低社會衝擊及影響，協助勞工渡過難關。