助瑪利亞心智障礙青年赴日 前主播侯佩岑和藝術家都出馬

台中市瑪利亞基金會開創的社會企業「Merry Young快樂襪」，為了支持心智障礙青年社團「麻吉家族」明年可以到日本去參加一場智能障礙者所舉辦的「以人為本（People first Japan）」大會，今天推出「聖誕藝術托特包」在嘖嘖募資平台上架銷售，前主播侯佩岑也擔任傳愛大使，特地拍攝宣傳影片呼籲社會大眾一起認購。

更特別的是，此次活動也獲得藝術家吳炫三支持，慷慨同意托特包與其畫作聯名銷售，數量是1萬個，希望能募得5百萬元，讓麻吉家族能順利赴日。

瑪利亞基金會是為極弱小與極重度障礙兒童提供專業療育的社會福利組織之一，主要為身心障礙孩童、身心障礙者提供就養、就醫、就學、就業等服務。他們發現心智障礙青年們的休閒、社交活動，常常被忽略，因此為心智障礙者成立成立「麻吉家族」，並在支持團體協助之下，能自己執行社團行政、規畫康樂活動。此次赴日參加「以人為本」大會，是希望與國際友人交流，學習他們的倡議經驗。

Merry Young快樂襪用回收再利用的寶特瓶製作襪子，而這些襪子就由瑪利亞青年發想、創作，讓身障者化被動為主動，從受助者轉變為創造者。像這次的藝術托特包，就是回收４支寶特瓶織成紗線製成，裡面有兩雙心智障礙青年設計創作的襪款，每一雙襪子的原料也是回收２支寶特瓶織造；因此整組托特包等於是用８個寶特瓶打造。民眾買的每一雙襪子都可以永續守護環境幫助弱勢。

托特包裡有心智障礙青年宗曄創作的同名襪款「河馬遇見好朋友」，還有與侯佩岑錄製的有聲書，歡迎企業、社團採購或洽談品牌聯名公益合作。