嘉義消費王揭曉 登錄逾3600萬元發票

嘉義市購物節10日落幕，今年發票登錄總金額衝破7.5億元打破歷年紀錄，市長黃敏惠昨天頒獎給登錄發票抽中兩輛百萬油電車、百萬鑽石套鍊及加碼獎的幸運兒；而個人登錄發票金額最高為康姓市民，以3666萬4722元破紀錄，獲「嘉購王」獎，他還是第2次奪此頭銜。

黃敏惠說，購物節經邁入第4屆，面對疫情衝擊及考驗，在各界的用心與努力仍每年逐年成長，今年購物節發票登錄總金額又創下歷史新高，業者們投入相當多的資源與心力支持活動，一同刺激買氣、振興經濟，讓嘉市更好。

黃敏惠昨天頒獎，市民許姓男子在好市多購物，發票抽到價值200萬元的鑽石套鍊，令他直呼太幸運了；市民郭姓女子也到好市多買保健食品登錄發票，抽到百萬元油電休旅車，她說，接到得獎電話時以為是詐騙，確認屬實後又驚又喜；市民郭姓男子則買1部冷氣機，也抽中油電休旅車。

最驚人是市民康姓男子在前年嘉市購物節首次舉行「嘉購王」活動時，登錄發票總額1502萬7996元獲第1，去年則登錄1254萬元屈居第2，他今年登錄共上百張發票、累計3666萬多元，再次得獎，其中單筆消費最高超過300萬元。

康姓男子從黃敏惠手中領取價值13萬元名牌包，但不願透露購買的商品細項；市府表示，每張發票都經過嚴格核實符合資格，顯現嘉市消費力不容小覷。