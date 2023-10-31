醫者仁心！台大雲林分院連續6年醫師獲模範公務員

台大雲林分院致力提升醫療品質，2018年起每年都有醫師榮獲模範公務員肯定，明天醫師節，院長馬惠明今天表揚今年度得獎人、整型外科醫師張惠琇，也「召回」前5年的得獎醫師共享榮耀。

表揚儀式由馬惠明主持、台大醫院總院副院長黃國晉受邀觀禮見證；馬惠明說，台大雲林分院醫師團隊充滿革新與熱情，為照顧雲林鄉親健康，走出白色巨塔、走進社區，連年的獎項肯定是鼓舞士氣及給予不斷勇往直前的動力。

今年獲表揚的整形外科醫師張惠琇長年關注慢性困難傷口病患，提倡「主動出擊，清淨保養」照護理念，率專科護理師走入社區為機構、案家長者清創，繼2013年傷口照護中心成立、2016年展開智慧遠距傷口治療，今年聚焦在培訓居家醫療醫師群也加入行列，讓更多病人獲得正確的傷口照護。

前5年的得獎醫師今天齊聚院內同慶，包括2018年肝膽腸胃科醫師徐士哲，2019年胸腔內科醫師陳崇裕，2020年家醫科醫師洪壽宏，2021年感染科醫師林綺英，2022年腎臟科醫師楊豐榮。

徐士哲是前肝膽醫學中心主任，是雲林肝病防治重要推手及靈魂人物，包括引進新式儀器、藥物與診療方式優化地方醫療，守護鄉親擺脫肝苦人生。

胸腔醫學中心主任陳崇裕推廣落實全方位癌症醫療服務，近年專注精準醫療，提供醫學中心所能執行的肺癌手術與其相關照顧。

社區及家庭醫學部主任洪壽宏是台大醫院支援署立雲林醫院期間就來服務的醫師，先後成立雲頂社區醫療群，建構完整社區醫療網路，接於2006年成立安寧緩和醫療團隊，甚至獨創戒菸支持系統。

感染管制中心主任林綺英持續14年到監獄為愛滋受刑人服務，其主導的愛滋病最佳關懷照護團隊去年獲國家品質標章認證；Covid-19期間更以專業、堅定的信念率隊抗疫。