台南大內酪梨價趨堅「酪梨王」大賽熱催買氣

台南市大內區盛產的酪梨揮別日前中元節產量暴增價格低迷，近月來價格翻倍買氣旺，地方今更辦理首屆全國酪梨果王挑戰賽，吸引逾百名各地酪農與會，為自家種植的酪梨重量力拚高下。

台南市大內區酪梨栽種面積約259公頃，年產約3726公噸，均居全台之冠，有「酪梨之鄉」美稱，今年產量與往年相當。不過中元節因產量激增價格疲弱，產地每台斤跌落至20元上下，農民叫苦連天，市府農業局及公所也四處奔波希望提振買氣。

「最近總算價格有起色，扳回一些本錢。」酪梨農陳眾正說，目前大內酪梨採收品種為秋月及黑金的晚生種，大內酪梨收成約至12月中，較其他地方還早，因產期逐漸進入尾聲，近月來價格趨穩走高；產地每台斤約45至50元間，比中元節漲逾倍，後市也看好。

為行銷酪梨，大內高手果菜運銷合作社與大內區公所首度辦理全國酪梨果王挑戰賽，以單顆重量最重者勝出，優勝者可獲得1萬元獎金，參賽者及現場消費滿300元者，都可參加摸彩，獎品是每年1箱5斤裝的酪梨，將連送20年，也可選擇1次領回。活動吸引逾百名酪梨農報名，今上午在大內青果市場舉行，立委郭國文、大內區長李義隆等人都前往肯定這次活動行銷在地農產品。

會中更頒獎表揚96歲果農楊清進，感謝他早年將架接成功的酪梨品種（地方命名為清進1號、清進2號）無私分享給地方。行動不便的楊清進由家人推著輪椅出席點頭回應，氣氛溫馨。