老夫婦結婚70年秘訣互信互愛 黃敏惠見證70對結婚逾半世紀幸福佳偶
「執子之手，與子偕老！」嘉義市政府下午在耐斯王子大飯店舉辦「濃情真愛幸福嘉緣」金婚禮讚活動，市長黃敏惠、議長陳姿妏及多位議員、里長等嘉賓，一同見證攜手逾半世紀70對金婚佳偶，贈送「夫妻樹」（榆樹苗）及600元禮券，祝福他們家庭幸福美滿、長長久久。
70對金婚佳偶中，婚齡最長70年、年齡最長者是93歲吳銘柳與89歲妻子吳簡月霜，42年結婚，吳爺爺、吳奶奶說，他們維繫夫妻情感的秘訣就是「互信互愛真誠關懷」，夫妻透過親友介紹後步入婚姻。吳銘柳任職菸酒公賣局，當到主任退休，兩人育有3子1女，妻子在家相夫教子，4名子女分別擔任醫師、老師，夫妻分別在94年、99年榮獲模範父親及模範母親。
黃敏惠大讚參加活動阿公阿嬤，相知相惜逾50年，台下互動依舊甜蜜蜜，是「最資深的新郎新娘」，能與牽手逾半世紀阿公阿嬤，分享他們的幸福，是種福氣，市長致贈俗稱「夫妻樹」的榆樹苗，希望夫妻共同照顧夫妻樹，永續發展，夫妻樹又稱連理枝，相依而生，感受彼此結髮半輩子的濃情蜜意。
市府社會處說，今年報名參加金婚長輩，婚齡超過70年有2對，婚齡60至69年有27 對，婚齡滿50至59年有1對，共計70對幸福夫妻。
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