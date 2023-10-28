日退休官嘉市Longstay中風復健佳 拜會黃敏惠激動落淚

77歲日本公務員松川修2006年退休，在嘉義市租屋Long Stay，每年抵台，租機車逛全台各地大街小巷，與夫妻檔街頭藝人蔡慶榮、楊堉如成為好友，疫情阻隔3年，松川修中風，8月由胞弟陪同重返嘉市住居復健，友人陪伴以中西醫治療復健，病情改善，上周蔡慶榮夫婦等人陪他到市府拜會市長黃敏惠，松川修開心感動落淚，黃敏惠祝福他早日康復。

黃敏惠送松川修烙燒人像畫作紀念品，松川修中風8月來台須坐輪椅，由人推著，經近3個月治療復健，改拿助行器走路，松川修家境優，又有每月相當台幣8萬元的退休年金可領，在嘉市租公寓大樓，雇用在地看護，每月房租生活費及醫療費等逾10萬元，簽證將到期，松川修將在11月12日返回日本。

陪同松川修拜會市長，還有松川修友人、退休的嘉市府民政處長張寬煜，松川修有如嘉義市民，張寬煜居間安排他與市長見面，見證台日情誼，蔡慶榮說，松川修妻子是護理師，生育一對子女長大成家，是嘉義人的好朋友，半年前中風右手右腳行動不動，住在宮古島安養中心，松川修是「日本人台灣心」。

松川修是日本沖繩縣（琉球群島）宮古島市政府建設科長退休，他說，47年前與父母首次遊台灣，就愛上台灣風景及人，每年抵台旅遊，退休以每月5000元台幣租嘉市套房，走遍全台旅遊，嘉義環境很好，東西好吃便宜，滷肉飯、雞肉飯都愛吃，他說，日本銀髮族到馬來亞西Long Stay較多，來台較少，他因同學蔡忠文住嘉義市，才來租屋。