東山「椪柑達人」做公益7年不間斷 產銷班成員感動加碼200箱

今年66歲的伍國賢務農近50年，在台南市東山區有「椪柑達人」稱號，他7年前開始捐贈自家生產的椪柑，提供北台南家扶中心義賣幫助弱勢，每年200箱，迄今從未間斷，當地青農也響應熱心善舉，東山區果樹產銷班第58班成員今年加碼捐贈200箱，替家扶寒冬送暖活動籌措經費，呼籲民眾加入送愛行列。

伍國賢多年前罹患癌症，在抗癌期間動心起念做公益，2017年時與妻子捐贈椪柑給北台南家扶義賣，沒想到越做越快樂，身體狀況也好轉，因此每年不間斷，固定捐出200箱做好事，他平時也不吝於分享種植經驗，並邀請專家來提升當地農民技術及產品品質，次子伍秋霖也開始接棒家中果園。

伍國賢所屬的東山區果樹產銷班第58班目前有29位在地果農，二代青農占了14位，其中有11位的農產有產銷履歷，產銷班長尤文政把伍國賢的付出看在眼裡，深感「獨善不如眾善」，號召58班成員加碼捐贈200箱共襄盛舉，今年東山椪柑產量維持正常，但栽培及人力成本上漲，今年捐贈產品分為25A、27A兩種等級，每箱分別為350元及450元，歡迎想嘗鮮做愛心的民眾踴躍認購。

北家扶主任莊淑惠說，每年12月都會舉辦寒冬送暖活動，當天將會表揚自強家庭、孝悌兒童及頒發國中小與高中職才藝獎助學金，及發放生活物資給受扶助家庭，預估總經費約267萬元，近年受到大環境不佳等因素影響，善款籌募不易，目前尚有約180萬元缺口，期盼各界幫忙。