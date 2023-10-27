快訊

中部9校89人受害…無卡分期詐騙大學生 背後疑有集團操控

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東山「椪柑達人」做公益7年不間斷 產銷班成員感動加碼200箱

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
台南東山南寮地區出產的青皮椪柑酸甜可口，很受市場歡迎。記者莊曜聰／攝影
台南東山南寮地區出產的青皮椪柑酸甜可口，很受市場歡迎。記者莊曜聰／攝影

今年66歲的伍國賢務農近50年，在台南市東山區有「椪柑達人」稱號，他7年前開始捐贈自家生產的椪柑，提供北台南家扶中心義賣幫助弱勢，每年200箱，迄今從未間斷，當地青農也響應熱心善舉，東山區果樹產銷班第58班成員今年加碼捐贈200箱，替家扶寒冬送暖活動籌措經費，呼籲民眾加入送愛行列。

伍國賢多年前罹患癌症，在抗癌期間動心起念做公益，2017年時與妻子捐贈椪柑給北台南家扶義賣，沒想到越做越快樂，身體狀況也好轉，因此每年不間斷，固定捐出200箱做好事，他平時也不吝於分享種植經驗，並邀請專家來提升當地農民技術及產品品質，次子伍秋霖也開始接棒家中果園。

伍國賢所屬的東山區果樹產銷班第58班目前有29位在地果農，二代青農占了14位，其中有11位的農產有產銷履歷，產銷班長尤文政把伍國賢的付出看在眼裡，深感「獨善不如眾善」，號召58班成員加碼捐贈200箱共襄盛舉，今年東山椪柑產量維持正常，但栽培及人力成本上漲，今年捐贈產品分為25A、27A兩種等級，每箱分別為350元及450元，歡迎想嘗鮮做愛心的民眾踴躍認購。

北家扶主任莊淑惠說，每年12月都會舉辦寒冬送暖活動，當天將會表揚自強家庭、孝悌兒童及頒發國中小與高中職才藝獎助學金，及發放生活物資給受扶助家庭，預估總經費約267萬元，近年受到大環境不佳等因素影響，善款籌募不易，目前尚有約180萬元缺口，期盼各界幫忙。

台南東山種植椪柑的果農伍國賢（右一）抗癌之餘不忘做公益，連捐7年椪柑給北台南家扶義賣。記者莊曜聰／攝影
台南東山種植椪柑的果農伍國賢（右一）抗癌之餘不忘做公益，連捐7年椪柑給北台南家扶義賣。記者莊曜聰／攝影
伍國賢義舉感動同在產銷班的成員，今年決定捐出200箱椪柑響應。記者莊曜聰／攝影
伍國賢義舉感動同在產銷班的成員，今年決定捐出200箱椪柑響應。記者莊曜聰／攝影

椪柑 台南

延伸閱讀

高雄永安石斑魚結合在地小農產品 火鍋加麻辣臭豆腐讓饕客驚艷

洪筱晴亞運滑輪摘金返母校東山中學 學弟妹搶摸金牌沾喜悅

南市青皮椪柑初上市酸甜好滋味 減產一成產期至下月

龍眼產量居全台之冠 南市東山首辦桂圓評鑑

相關新聞

70歲西螺大橋 爭取1.8億全面維修

彰化縣長王惠美與雲林縣長張麗善22日攜手歡慶西螺大橋通車70周年，其實腳下的西螺大橋已有部分鋼構出現鏽蝕、橋面板底混凝土...

天馬電台基地開發不成 土地交還中央

台南市安南區天馬電台（中央廣播電台前台南分台）基地開發無進展，空轉13年，曾提議做影視園區、戲劇學校，還有大型遊樂場、特...

菸葉檢驗廠活化 嘉縣首座失智症照顧基地揭牌

嘉義縣第一間失智症示範照顧基地「隆興多功能長照服務園區」昨天落成揭牌，經4年籌建，總斥資近8000萬元，將阿里山公路旁的...

聚落畫為農地 地方盼列城鄉區

國土規畫對地方影響重大，陸續傳出不利耕種的旱地被畫為農地案例，嘉義縣議員昨天在議會臨時會提出，朴子市仁和活動中心旁鄉村聚...

柳營荷蘭村 爭取游船觀光航線

台南市柳營區德元埤荷蘭村在縣市合併前的前縣長蘇煥智任內，投資2.4億元闢建，其中規畫從德元埤搭船到敏惠護校旁的路東碼頭，...

前主播陳以真久違現身！現職身分曝光 今與陳明文一笑泯恩仇

耐斯集團愛之味公司與財團法人食品工業發展研究所（FIRDI ）合作成立國家級「植物奶技術研發中心」，今天在嘉義縣長翁章梁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。