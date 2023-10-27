台南小巨蛋有譜 傳職籃隊有意投標

地方爭取小巨蛋多年終於露出曙光，可望落腳於東區南台南副都心，且是全國首件結合運動、文教、商業3種公共建設項目的複合式BOT案件，傳出職籃台鋼獵鷹有意投標，市長黃偉哲昨天在議會答詢時不否認，但強調要經過審議，並表示南台南副都心為蛋黃區，除國家規畫的科學教育未來館，還有地方規畫以巨蛋運動場為核心的運動藝文休閒園區，預計10月底公告，園區包括1座可容納1萬人的室內場館，預計投資額90億元。

市議員蔡筱薇表示，台南即將迎來以促參修法後新法來建構具指標性的複合式公共建設「台南市運動藝文休閒園區」，代表台南孵蛋計畫終於露出曙光，要求市府盡速成立巨蛋專案推動小組，且聽說有職業球隊有意願，小巨蛋如果要開發，相信地方民眾樂觀其成。議員曾培雅則說，先前說要蓋的科學教育未來館還有嗎？東區民眾等孵蛋等很久了，希望能成真，地點靠近火車站，能有企業興建及營運可以創造雙贏。

黃偉哲表示，該區域期待開發已久，有國家規畫科學教育未來館，但台南市也很需要一個展演的地方，可以看球賽、藝文表演，帶來會展經濟，所以各種可能性都不放棄；不否認有潛在有意願的企業，但還是要經過審議，會以市民利益為出發點，「不會為巨蛋而巨蛋」。若開發案沒有談攏，不排除回到政府為主導的方向。

財稅局表示，「台南市運動藝文休閒園區」BOT案，將依促參法相關規定並循民間自提BOT方式辦理，預計今年10月底辦理政策公告。該案定位為複合式（運動設施、文教及影視音設施、商業設施）公共建設，包含至少1萬席的室內體育場館、至少2000席的多元藝文展演場地空間，以及結合購物、休閒、娛樂、飲食、展示及資訊等設施的購物中心，以滿足市民多元公共建設需求及帶動區域發展。