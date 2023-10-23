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隨袋徵收垃圾費行不行？ 雲林縣堀頭里試辦4個月就終止
看守台灣協會去年進行問卷調查，有93%民眾支持塑膠袋收費應使用在垃圾減量措施或垃圾費，目前全台未統一實施「隨袋徵收垃圾費」，雲林縣2017年曾在虎尾鎮堀頭里試辦垃圾專用袋，但僅4個月就停辦，環保局表示，隨袋徵收全台政策未統一，地方窒礙難行。
雲林縣多年前遇到垃圾危機，當時地方有意透過「隨袋徵收垃圾費」讓垃圾減量，2017年底，時任環保署補助雲林縣，在虎尾鎮堀頭里試辦專用垃圾袋，每人每月分配5個專用垃圾袋。
當時試辦期間，堀頭里的垃圾量確實明顯減少一至二成，但環保局也發現，鄰近社區的垃圾量明顯「增加」，推測社區民眾的垃圾都跑到其他社區，因民眾不習慣專用垃圾袋，加上中央補助費用終止，堀頭里的專用垃圾袋僅試辦4個月就不再續辦，原本有意跟進的林內鄉也胎死腹中。
雲林縣環保局長張喬維表示，垃圾隨袋徵收本應從長計議，中央如果統一政策，地方就可以依據辦理，若要地方自辦，首先，防偽標籤會導致袋子成本會上升，要重新核算處理袋的售價，並依照垃圾處理的費用去做調整。
再者，可能會有不配合的民眾亂丟垃圾，衍生環境的髒亂問題，因為全國政策不一，垃圾可能跑到別的縣市，以前台北市實施垃圾隨袋徵收時，垃圾就明顯跑到新北去，這些都是地方要實施可能會遇到的問題，他認為，中央應該要統一辦理，民眾配合度會比較高。
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