台南海廢淨灘竟是這景象 志工傻眼了！

台南社大海廢社成立及淨灘邁入第19年，今天前往南區四鯤鯓淨灘，竟在沙灘上發現32個內有蚵殼、樹枝的黑色大垃圾袋，研判是之前有團體淨灘留下。研究員晁瑞光說，若這些塑膠袋不拿走而被海浪沖走，將成海洋垃圾，汙染環境，此情此景令人傻眼。

晁瑞光說，19年是一名小孩出生到現在已經高中畢業，但19年了，所面對的問題卻依然還沒有解決，發泡塑膠浮具等垃圾仍一樣多，雖然也有很多的改進，但顯示還不夠。尤其塑膠袋減量，減少一次性飲料容器使用及更有效的回收，牡蠣浮棚養殖的發泡塑膠浮具碎裂及繩子、鐵絲等，在沙灘上仍隨處可見。

今天參加海廢淨灘的學校有台南大學50多人、嘉藥30多人、華醫40多人、雲科大3人、南應大3人、海廢社員10人。但令人吃驚的是，沙灘上竟有32個黑色大垃圾袋，袋內都是蚵殼、樹枝，並非塑膠等海洋垃圾，研判是有團體的淨灘活動所留下。

台南社大環境小組召集人、中華醫大副教授黃煥彰說，學生在10平方公尺裡撿到140個瓶蓋、50支吸管，5個打火機，4根針管，還有廢塑、寶特瓶、螢光棒、保麗龍等常見的海灘廢棄物。

統計今天淨灘，最多是塑膠袋1405個，其次是塑膠製品788個，第3名吸管686支，第4名寶特瓶536個，另有飲料塑膠杯436個、瓶蓋344個、保麗龍等發泡塑膠322個、繩子318個、玻璃瓶205個（含破碎）、鐵絲174根。