小犬颱風雲林多處溫網室遭吹毀 中央公告救助申報至月底

本月初小犬颱風侵台造成雲林縣嚴重農損，損失金額逾2億元，多達7個鄉鎮市溫網室等農業設施也傳出災情，包括塑膠布、網及整體結構被強風吹毀，總受害面積達14.61公頃，縣府向農業部建議救助獲准，今天起至30日止，受災農民可向土地所在地公所申請現金救助，針對塑膠布溫網室每0.1公頃「塑膠布、網」補助1.5萬元、「整體結構」補助5萬元。

縣長張麗善今天表示，縣內花生、大豆、毛豆、甘藷、硬質玉米、青割玉米、西瓜、萵苣、胡蘿蔔、南瓜、食用玉米、蘿蔔、胡麻、洋蔥、洋蔥苗圃、甘藍、青花菜、結頭菜及青蔥等農作物受災情形嚴重，目前已獲農業部公告救助，申請期限至23日止。

農業處長魏勝德表示，農業部公告崙背鄉等7鄉鎮為辦理塑膠布溫網室「塑膠布及整體結構112年小犬颱風農業天然災害現金救助地區」，請崙背、土庫、四湖、口湖、水林、元長等鄉鎮塑膠布、網及東勢鄉整體結構等，損害率達20％以上農民，即日起到30日止至土地所在地公所申請救助；或可透過農產業天然災害現地照相App上傳資料，以加速辦理。