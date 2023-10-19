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小犬颱風雲林多處溫網室遭吹毀 中央公告救助申報至月底
本月初小犬颱風侵台造成雲林縣嚴重農損，損失金額逾2億元，多達7個鄉鎮市溫網室等農業設施也傳出災情，包括塑膠布、網及整體結構被強風吹毀，總受害面積達14.61公頃，縣府向農業部建議救助獲准，今天起至30日止，受災農民可向土地所在地公所申請現金救助，針對塑膠布溫網室每0.1公頃「塑膠布、網」補助1.5萬元、「整體結構」補助5萬元。
縣長張麗善今天表示，縣內花生、大豆、毛豆、甘藷、硬質玉米、青割玉米、西瓜、萵苣、胡蘿蔔、南瓜、食用玉米、蘿蔔、胡麻、洋蔥、洋蔥苗圃、甘藍、青花菜、結頭菜及青蔥等農作物受災情形嚴重，目前已獲農業部公告救助，申請期限至23日止。
農業處長魏勝德表示，農業部公告崙背鄉等7鄉鎮為辦理塑膠布溫網室「塑膠布及整體結構112年小犬颱風農業天然災害現金救助地區」，請崙背、土庫、四湖、口湖、水林、元長等鄉鎮塑膠布、網及東勢鄉整體結構等，損害率達20％以上農民，即日起到30日止至土地所在地公所申請救助；或可透過農產業天然災害現地照相App上傳資料，以加速辦理。
張麗善說，蘆筍、番茄、辣椒、冬瓜、珠蔥、香瓜、芹菜、香蕉、芥藍等10多種農作物延遲性災損也陸續傳出，經農業處彙整統計，小犬颱風造成農損的損失總金額約2.3億元，依農產業天然災害救助作業要點規定，已達近3年平均農產值千分之五且逾500萬元以上，還未核准品項待四方會勘確認損害率，若有公告救助，縣府會立即發布通知。
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