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嘉義市前瞻補助全台墊底 藍綠隔空互嗆

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市藍營立委參選人張秀華（左）再針對前瞻議題槓上綠營立委王美惠（右）隔空交鋒。記者魯永明／翻攝
嘉義市藍營立委參選人張秀華（左）再針對前瞻議題槓上綠營立委王美惠（右）隔空交鋒。記者魯永明／翻攝

民進黨嘉義市立委王美惠昨天質詢行政院陳建仁，她指出前瞻建設已被汙名化，政府要站出來說話。國民黨嘉義市立委參選人張秀華駁斥，前瞻計畫數據來自審計部，並非移花接木，更不是抹黑造謠，前瞻計畫由縣市政府提送行政院審查沒錯，但王美惠身為立委，有責任替嘉市爭取預算。

張秀華上月貼臉書、掛看板，針對嘉市前瞻補助30.95億元全台殿後，批王美惠爭取不給力；王反駁，前瞻不是普發，要張秀華做功課，不要貽笑大方，「我成功爭取5億元經費建停車場，這就是前瞻。」

王美惠昨天在立法院質詢指出，前瞻計畫成果，民眾有目共睹，但資訊揭露不夠明朗，因此讓外界對此計畫產生誤解。面臨選舉，在野黨刻意扭曲前瞻計畫，並惡意抹黑造謠，前瞻被拿來當做選舉鬥爭的工具，令人憤怒又痛心。

王美惠說，在野黨公然批評，立委爭取前瞻不力，對於這種不了解政策流程的抹黑攻擊，實在令人啼笑皆非。陳建仁說，地方要取得前瞻經費，是由地方政府提計畫方案後，向中央申請；國發會及相關部會有其經費審核機制，如果地方政府提出的計畫，審查無法通過，當然就得不到中央前瞻計畫補助。

不過，張秀華反駁，數字會說話，嘉市前瞻預算僅獲30.95億元，全台最後一名，這是不爭的事實，何來造謠抹黑？嘉義市長黃敏惠率領市府團隊始終兢兢業業，絲毫不敢鬆懈，除創新各項施政作為，也讓施政滿意度連續2年獲全國第一，市民有目共睹。

張秀華說，不管前瞻或競爭型計畫，只要有機會可以提送，市府從不放過任何機會，她對王美惠抹滅市府團隊從上到下，所有公務員努力付出，同時忽視歷任市府團隊對城市發展付出深感遺憾。

王美惠 張秀華 嘉義 行政院 陳建仁 前瞻基礎建設

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