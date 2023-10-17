二崙市中心唯一小學附幼開幕 「省下10分鐘車程」家長不發愁

雲林縣第49所小學附設幼兒園今天在二崙國小揭牌啟用，目前開設幼幼、混齡3班，因是二崙鄉市中心唯一的幼兒園，詢問度相當高，學生人數滿招31人；縣長張麗善主持揭牌典禮時指出，過去南二崙地區沒有幼兒園，家長得花10分鐘送孩子到北二崙的學校就讀，如今就近有學校，便利許多，未來將視營運資源擴充班級數。

二崙鄉原本有1所私立幼兒園、1所鄉立幼兒園，但位置都在當地的北方，南方並沒有幼兒園，不少家長反映，得花10分鐘車程接送孩子上學；二崙鄉長鍾東榮說，如果有2個以上、分別讀幼兒園及小學的孩子，接送上更添難度。

張麗善感謝中央編列5219萬元，支持雲林縣幼兒教育，順利運用二崙國小校地興建附設幼兒園場館，新穎的建築外觀，加上採大片落地窗設計，自然光線透入，明亮環境有助孩童學習，更獲2022城市工程品質金質獎。

張麗善說，二崙鄉雖也面臨少子化問題，但幼兒教育仍須向下扎根，目前該所有3個班級，包括1班2至3歲幼幼班、2班3至6歲混齡班，除為減輕家長負擔、提升學生選讀優點及便利性，為平衡公、私立學生數及教學資源，後續也會整合當地幼兒教育學校，建構完善健全體系。

也有孩子正在就讀1至3年級的家長反映，低年級生上半天課就放學，有無法接送的問題；張麗善回應，只要學童是雲林縣各國小1至3年級，有需要者可向學校提出課後輔導服務。

教育處長邱孝文表示，附幼設立動機以視地點及當地需要性所規畫，包括公共托育的比例、公私幼平衡等，營運方為學校，以非營利導向服務學生及家長，縣內配合國家政策，規畫設立50所附幼，目前僅剩林內國小附設幼兒園尚在籌設階段。