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雲林議長補選生變？ 蔡咏鍀語帶保留：議事運作仍要和諧

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
今天當選連任北港朝天宮董事長的雲林縣副議長蔡咏鍀，被問到是否參選議長補選，他語帶保留指議會還在協調中，但一切運作走向和諧。記者蔡維斌／攝影
今天當選連任北港朝天宮董事長的雲林縣副議長蔡咏鍀，被問到是否參選議長補選，他語帶保留指議會還在協調中，但一切運作走向和諧。記者蔡維斌／攝影

雲林縣議長沈宗隆於本月13日主持定期會時，公開宣布辭去議長職務，議會預定本月30日辦理補選，有意角逐的無黨籍議員黃凱再次表態參選決心，先前曾傳聞有意爭取議長寶座的副議長蔡咏鍀，今天蟬聯北港朝天宮董座後被問起議長之事，他語帶保留指仍在協調中，不過他強調，整個議會運作還是要走向和諧。

國民黨籍議長沈宗隆涉及風電行賄案被起訴，一個多月前曾表明將會辭去議長職務，本月13日在主持定期會時，他即向議會公開宣布正式請辭議長，使得議長補選再浮檯面，議會也將在本月30日進行補選。

雲林縣議員共43席，國民黨9席、民進黨10席、無黨籍22席，台聯及民眾黨各1席，議長選舉票數要拿到22票以上才可望當選。

先前曾表態將角逐接任議長的無黨籍議員黃凱，今天再次表態參選決心，他說，沈宗隆支持他接棒，從前陣子到現在，他也勤跑拜會各黨團及議員，表明參選決心，期待議會大合作帶給雲林大進步，也獲得大家的支持。

除了黃凱，目前國民黨和民進黨團也未傳出有人要參選，至於一、兩個月前，曾盛傳有意角逐的副議長蔡咏鍀，當時被問參選議長之事顯得低調，只說他沒說過要選。如今議長沈宗隆正式請辭，加上蔡咏鍀今天再次連任北港朝天宮董事長，蔡是否會投入議長選舉，使原本看似單純平順的選情是否生變，再度引起外界猜測。

蔡咏鍀今天在當選連任朝天宮董座後被問到議長之事，他表示，議長補選目前正由議會協調當中。但他強調，整個議會的運作還是會走向和諧。言下之意，應不會有競爭。

黃凱今天被問到蔡咏鍀當選朝天宮董事長是否影響議長選舉，黃表示，到目前他參選議長的狀況很穩定，至於蔡咏鍀是否參選，他首先恭喜副議長當選朝天宮董事長，相信全民眾都看到蔡董事長服務媽祖的付出，他和議會各黨團也給予祝福，至於外傳蔡想角逐議長之事，「我沒聽說蔡有角逐的意願，應會再繼續擔任副議長服務鄉親才對。」

目前唯一表態角逐雲林議長補選的議員黃凱，祝福副議長蔡咏鍀連任朝天宮董事長，並對自己參選議長有信心。記者蔡維斌／翻攝
目前唯一表態角逐雲林議長補選的議員黃凱，祝福副議長蔡咏鍀連任朝天宮董事長，並對自己參選議長有信心。記者蔡維斌／翻攝

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