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救國團成立71年 商總理事長許舒博號召千人公益健行

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣團委會及雲林縣博愛溫馨關懷協會將於10月22日在環球科技大學舉辦全國公益日慈善公益健行園遊會，號召雲林縣民、公益團體一起健行做公益。記者陳雅玲／攝影
雲林縣團委會及雲林縣博愛溫馨關懷協會將於10月22日在環球科技大學舉辦全國公益日慈善公益健行園遊會，號召雲林縣民、公益團體一起健行做公益。記者陳雅玲／攝影

救國團成立71年，雲林縣團委會及雲林縣博愛溫馨關懷協會將於10月22日在環球科技大學舉辦全國公益日慈善公益健行園遊會，商總理事長、中國信託金控董事長許舒博號召企業界響應，目前已有近1500人報名，希望透過公益活動讓民眾起心動念一起做公益。

全國公益日慈善公益健行園遊會22日上午7時30分在環球科技大學愛月樓廣場前舉辦，當天參加民眾完成健行即可參加摸彩，現場有40個園遊會攤會、夾娃娃機，義賣所得將作為公益之用，捐贈給社福團體。

雲林縣救國團主任委員賴淑娞說，當天除健康健行，也邀請混障綜藝團表演，並將表揚志工，當天完成健行活動或購買愛心園遊券，都可以參加摸彩，獎品有冰箱、洗衣機、機車、電視機、腳踏車等。

許舒博今天也現身為活動宣傳，並號召企業界友人共襄盛舉，他表示，一場園遊會的義賣所得對弱勢團體的幫助非常有限，這個活動是要讓所有來參與的人，每一個人真的能夠起心動念來關懷這個社會，關懷弱勢族群，透過活動取代所有的公益宣傳，讓大家在活動中有所體認，他期待當天能湧入2千人共襄盛舉。

賴淑娞說，除了公益健行，雲林縣博愛溫馨關懷協會也號召企業捐贈350箱食物箱，將透過志工分送給全縣20鄉鎮市的獨居老人、弱勢族群。

健行活動民眾報名網址或電洽（05）55515329。

雲林縣團委會及雲林縣博愛溫馨關懷協會將於10月22日在環球科技大學舉辦全國公益日慈善公益健行園遊會，號召雲林縣民、公益團體一起健行做公益，當天現場將有夾娃娃機體驗活動。記者陳雅玲／攝影
雲林縣團委會及雲林縣博愛溫馨關懷協會將於10月22日在環球科技大學舉辦全國公益日慈善公益健行園遊會，號召雲林縣民、公益團體一起健行做公益，當天現場將有夾娃娃機體驗活動。記者陳雅玲／攝影
雲林縣團委會及雲林縣博愛溫馨關懷協會將於10月22日在環球科技大學舉辦全國公益日慈善公益健行園遊會，號召雲林縣民、公益團體一起健行做公益，當天將有混障綜藝團表演。記者陳雅玲／攝影
雲林縣團委會及雲林縣博愛溫馨關懷協會將於10月22日在環球科技大學舉辦全國公益日慈善公益健行園遊會，號召雲林縣民、公益團體一起健行做公益，當天將有混障綜藝團表演。記者陳雅玲／攝影
響應全國公益日，中國信託金控董事長許舒博（左一）、雲林縣救國團主任委員賴淑娞（右一）夫妻兩人號召企業捐贈食物箱給弱勢團體。記者陳雅玲／攝影
響應全國公益日，中國信託金控董事長許舒博（左一）、雲林縣救國團主任委員賴淑娞（右一）夫妻兩人號召企業捐贈食物箱給弱勢團體。記者陳雅玲／攝影

雲林 救國團 義賣

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